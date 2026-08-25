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Jaime Verruck recebe contribuições para Plano de Ação Parlamentar 2027-2030

Documento contempla sete eixos estratégicos; ações visam o desenvolvimento sustentável e inovador do Brasil

Redação O Pantaneiro

Publicado em 25/08/2026 às 12:30

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Jaime Verruck elaborou o documento, que visa o desenvolvimento sustentável e inovador do Brasil / Divulgação

O candidato a deputado federal pelo Republicanos, Jaime Verruck, já recebeu diversas contribuições para o Plano de Ação Parlamentar 2027-2030. Lançado recentemente, o documento contempla sete eixos estratégicos com ações que visam o desenvolvimento sustentável e inovador do Brasil.

Entre as contribuições registradas por meio deste link, 50% se encaixam no Eixo 1: Agenda verde, bioeconomia e transição energética. O Eixo 6 – Educação voltada ao trabalho e inovação foi o segundo que mais recebeu contribuições na primeira semana de registros [o documento foi lançado no dia 16 de agosto], sobretudo com foco em cursos de qualificação. E, por fim, o Eixo 3 – Comércio, serviços e empreendedorismo. Os registros são de moradores das cidades de Campo Grande, Sidrolândia e Bela Vista.

Elaborado com a proposta de ser aberto, o Plano de Ação Parlamentar 2027-2030 apresenta os seguintes eixos estratégicos: Agenda verde, bioeconomia e transição energética; Indústria, infraestrutura e competitividade; Comércio, serviços e empreendedorismo; Ciência, tecnologia e inovação; Saúde pública digital; Educação voltada ao trabalho e inovação, além de Tecnologia a favor da segurança pública.

Para enviar contribuições, clique neste link.

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