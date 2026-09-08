Jaime Verruck recebe Plano do Cooperativismo e firma compromisso

Candidato a deputado federal recebeu documento com demandas do setor em Mato Grosso do Sul; compromisso prevê defesa das pautas do cooperativismo em Brasília
O candidato a deputado federal, Jaime Verruck, e o presidente da OCB-MS, Celso Régis / Mairinco de Pauda
O candidato a deputado federal Jaime Verruck (Republicanos) recebeu o Plano do Cooperativismo das mãos do presidente da OCB-MS (Organização das Cooperativas Brasileiras em Mato Grosso do Sul), Celso Ramos Régis, e assinou um termo de compromisso para defender as pautas do setor em Brasília.
O documento reúne demandas do cooperativismo em Mato Grosso do Sul. Ao receber o plano, Verruck destacou a importância do segmento para o desenvolvimento econômico e social.
“Nós acreditamos no cooperativismo como força de desenvolvimento, como integração das pessoas, como desenvolvimento social. É o cooperativismo que faz uma sociedade melhor, uma economia melhor”, disse.
Além de receber o documento, Jaime Verruck assinou o termo pelo qual se compromete previamente a atuar como representante do cooperativismo de Mato Grosso do Sul e do Brasil.
Dados do Panorama do Cooperativismo Sul-mato-grossense 2026, que consolidam os resultados do ano anterior, apontam que o estado reúne 145 cooperativas, 738 mil cooperados e mais de 17 mil empregos diretos.
No Brasil, são 4,4 mil cooperativas e 29 milhões de cooperados, enquanto o número de empregos diretos se aproxima de 613,5 mil. Os dados são do anuário do cooperativismo.
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