Jamilson Name inicia ano legislativo renovando seu compromisso com MS

O comprometimento de trabalhar no fomento das ações que visam o bem comum foi reafirmado pelo deputado estadual Jamilson Name (PSDB). A sessão solene pontua a instalação da 2ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura e foi realizada nta segunda-feira, dia 5, no Palácio Guaicurus, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

A cerimônia contou com a participação do governador do Estado, Eduardo Riedel e de representantes dos outros poderes e de órgãos estaduais. Na ocasião, o parlamentar destacou a importância do trabalho com união entre os deputados e o governo do Estado. “Meu trabalho seguirá pautado por melhores serviços públicos para a população: saúde, segurança, educação, habitação e assistência social, sempre atento a parcerias que sejam positivas para a população e reflitam em benefícios e novos investimentos para o nosso Mato Grosso do Sul: buscando o necessário alinhamento positivo entre o Executivo e Legislativo nessa parceria, que visa melhorias para nossa população”, afirma Jamilson Name.

Na solenidade, o chefe do Poder Executivo passou em revista à tropa formada pela Polícia Militar. Na sequência, ocorreu o hasteamento das bandeiras do Brasil, Mato Grosso do Sul e Campo Grande. A atuação de Jamilson se destaca também pelo incentivo às práticas esportivas e questões ligadas à saúde pública e assistência social.