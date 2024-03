Japorã recebe recursos para saneamento básico e atendimento à saúde

Reunião na governadoria / Divulgação

Acompanhado de vereadores e secretários municipais, o prefeito de Japorã, Paulo Franjotti, definiu na quinta-feira, 7, em audiência com o governador Eduardo Riedel novos investimentos em saneamento básico para 22 casas do Programa Lote Urbanizado, além de um convênio na área da saúde.

Na oportunidade, foi destacado que o município já conta com um volume de obras pactuadas e concluídas com o Governo do Estado, como por exemplo, a pavimentação asfáltica da MS-386, no trecho entre Iguatemi e Japorã. No total, são 140 obras em execução ou já finalizadas.

Na reunião, o governador Riedel ressaltou que o Governo do Estado segue na discussão com os municípios para um novo ciclo de investimentos a partir de 2024. "Agora é a hora de planejar, ouvir as prioridades e as demandas da população", acrescentou.

O prefeito Franjotti salientou a disposição do Governo em apoiar o município e manter um diálogo com as lideranças locais e a comunidade.

Os deputados estaduais Paulo Corrêa, Mara Caseiro e Londres Machado, além do representante da bancada federal, Dagoberto Nogueira, e dos secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Hélio Peluffo e do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) acompanharam a discussão dos projetos para o município de Japorã.