Jardim vai receber investimentos estaduais na saúde, asfalto e no aeródromo

Reunião na governadoria / Divulgação

Gestão municipalista, que traz benefícios diretos à população. Com este lema o governador Eduardo Riedel garantiu investimentos em diferentes setores para o município de Jardim. São recursos em projetos de pavimentação, saúde e obras no aeródromo da cidade.

O governador se reuniu nesta segunda-feira (26) com a prefeita e vereadores da cidade. Um dos projetos acordados será a pavimentação do Parque Industrial, que terá um investimento de R$ 10 milhões. A obra foi escolhida em consenso entre as lideranças do município.

Outro projeto essencial para cidade será a construção do Centro de Diagnóstico e do Centro de Hemodiálise de Jardim, que juntos somam R$ 10 milhões. Também faz parte do pacote está em a reestruturação do aeródromo da cidade. O alambrado já foi colocado e a próxima fase será a pavimentação da pista.

“Ao todo somente neste ano serão R$ 30 milhões para Jardim, em projetos que vão do asfalto no Parque Industrial, ao aeródromo e os investimentos na saúde. Os demais projetos apresentados pela prefeita e vereadores vão seguir no nosso planejamento para os próximos anos”, afirmou o governador.

A prefeita de Jardim, Cleidiane Areco Matzenbacher, agradeceu ao governador pela ajuda ao município. “A reunião foi maravilhosa, superou minhas expectativas, pois são demandas importantes a nossa cidade. Temos pro exemplo a pavimentação do Parque Industrial, que hoje sofre com vários alagamentos e foi uma decisão em conjunto com os vereadores”.

Cleidiane ainda citou os novos investimentos em saúde, que vão ajudar toda região. “O Centro de Diagnóstico só falta dar a ordem de serviço e o Centro de Hemodiálise, que vai atender não apenas Jardim, mas toda microrregião, já está pronto para fazer o convênio e abrir a licitação”, completou.

Também participaram da reunião o deputado federal Dagoberto Nogueira, os deputados estaduais Zé Teixeira, Paulo Corrêa, Márcio Fernandes e Pedro Caravina. Além dos secretários Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil), o secretário-adjunto da Casa Civil, João César Mattogrosso, e os vereadores da cidade.