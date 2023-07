João César Mattogrosso cumpriu agendas em Cassilândia, Paranaíba e Inocência

Divulgação

Trabalhando ativamente pela população sul-mato-grossense, o deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) percorreu Cassilândia, Paranaíba e Inocência, durante cinco dias, para conversar com prefeitos, vereadores e munícipes.

A agenda do parlamentar teve início em Cassilândia, na última quinta-feira (29), com um grande encontro organizado pelo vereador Arthur Barbosa (União), que é o presidente do legislativo municipal, para debater melhorias para o município. Em entrevista na Rede Jota FM 98,3, João realizou um bate-papo sobre o trabalho realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O deputado participou ainda de reuniões com o prefeito Valdecy Costa (PSDB), na Câmara Municipal, na unidade da UEMS Cassilândia para acompanhar demandas dos acadêmicos de direito e encerrou com uma visita técnica na Escola Estadual Hermelinda Barbosa Leal, que passa por reforma com investimento de mais de R$ 8 milhões do Governo do Estado, mas o diretor Prof. Jonas Rocha apresentou outras necessidades da unidade.

“Foi uma agenda intensa e produtiva, sempre mantive o meu mandato aberto e conectado com a população, pois acredito que esse é o sentido: trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Agradeço ao vereador Arthur Barbosa, que é um grande parceiro e com toda certeza vamos em busca de respostas e resultados para Cassilândia”, destaca João César Mattogrosso.

Em seguida, ainda na região do Bolsão, o deputado cumpriu novos compromissos em Paranaíba. O município, que completa 166 anos neste dia 4 de julho, conta agora com uma nova sede da Defensoria Pública na Comarca de Paranaíba, sendo o Edifício Dr. Gilberto Robalinho da Silva. Além disso, o parlamentar também participou da 59ª Exposição Agropecuária de Paranaíba e 19ª EXPOLEITE - 2023, eventos que fomentam o agro e celebram o aniversário da cidade.

“É gratificante ver os munícipes reunidos e a economia em movimento, além da cultura sendo democratizada com entretenimento para todos. Em nome do Prefeito Maycol Queiroz, parabenizo todos os paranaibenses”, enalteceu o deputado que participou de três dias do evento.

Para finalizar as agendas, João César Mattogrosso esteve em Inocência, onde se reuniu com o vereador Ladeia Junior, para discutir questões do município. Também concedeu entrevista à Rádio Montana FM, prestando contas sobre o mandato.