João César Mattogrosso defende criação de subsecretaria para defesa da infância

Divulgação

Políticas Públicas para Primeira Infância foi pautada pelo deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) na Sessão Plenária desta terça-feira, 4, que indicou ao Governo do Estado a criação de uma subsecretaria voltada exclusivamente para promoção e fortalecimento de ações voltadas para este tema.

A indicação, encaminhada para estudo administrativo, técnico e político do Governador Eduardo Riedel (PSDB), enfatiza que os direitos das crianças, sobretudo na fase inicial, são direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, por isso deve ser priorizado no Estado.

De acordo com o autor da solicitação, a medida vai ao encontro do propósito de fortalecer as políticas ligadas à primeira infância em Mato Grosso do Sul. “Entendemos como uma pauta prioritária a garantia de direitos e desenvolvimento integral de ações voltadas para crianças de 0 a 6 anos, considerando até mesmo o exemplo de outras unidades da federação”, ressalta João César Mattogrosso.

Alagoas e Recife (PE), no Nordeste, são exemplos positivos na manutenção desta pauta. Em Alagoas foi criada neste ano a Secretaria de Estado Extraordinária da Primeira Infância, já na capital de Pernambuco, Recife, existe a Secretaria-Executiva da Primeira Infância, sendo ambas destaque na finalidade de alavancar ações direcionadas ao acompanhamento das crianças de 0 a 6 anos, bem como das gestantes.