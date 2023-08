João César Mattogrosso destaca injeção de recursos em MS

Assessoria/ Divulgação

A segunda-feira, 28, começou com ótimas notícias e entregas para Mato Grosso do Sul. O deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) participou da abertura oficial da Caravana da Sudeco, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, e relevantes entregas para reforçar a segurança pública e ações de enfrentamento à criminalidade através do lançamento do PAS (Plano de Ação na Segurança) e Pronasci 2 (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania).

Com a presença da ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e da superintendente Rose Modesto, a Caravana da Sudeco começou pela Capital, no Mercadão Municipal, com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito aos pequenos empresários. A iniciativa vai percorrer todos os Estados do Centro-Oeste.

Na programação estão previstas palestras, informações e discussões sobre convênios, elaboração de projetos e prestação de contas para quem busca financiamento pelo FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) e FDCO (Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste). Conforme informações apresentadas no evento, a Sudeco disponibilizou R$ 2,2 bilhões de financiamento para Mato Grosso do Sul, por meio do FCO, sendo R$ 1,1 bilhão (FCO Rural) e R$ 1,1 bilhão (Empresarial).

Com foco na geração de emprego e renda, a caravana estará em Campo Grande de 28 a 30 de agosto, tendo como objetivo abordar temas relacionados aos fundos constitucionais, para orientar e facilitar o acesso ao crédito pelos pequenos e médios empresários da região.

“É muito satisfatório acompanhar a união dos poderes com foco no desenvolvimento, porque desta forma todos saem ganhando. Quando o Poder Público dá a mão ao empresário, fortalecendo o setor produtivo, a roda da economia ganha como um todo. Vamos juntos pelo desenvolvimento do nosso MS, com trabalho e resultados”, destaca o deputado João César Mattogrosso.