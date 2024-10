Josmail detalha consenso do PSDB para conduzir Tomazelli à presidência da Assomasul

Foto: Assessoria de imprensa da prefeitura de Bonito

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, expressou sua visão sobre o recente consenso dentro do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) em torno da presidência da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). Após uma reunião liderada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, realizada na última segunda-feira, dia 21, ficou decidido que o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, será o candidato do partido para o biênio 2025-2026.

Josmail destacou que não havia intenção de entrar em uma disputa acirrada com seus colegas de partido. Segundo ele, a decisão de concorrer só se concretizaria caso houvesse um consenso entre os prefeitos. “Coloquei meu nome a pedido do partido, mas éramos cinco querendo a vaga. Ontem, durante a reunião, foi decidido que será o Thalles. Outra pauta importante foi o novo estatuto da Assomasul, que prevê o fim da reeleição para a presidência, estabelecendo um mandato único de dois anos”, detalhou.

Para Josmail, a escolha de Thalles não altera seus planos políticos. Seu foco permanece no desenvolvimento de Bonito e nas demandas prioritárias do município. “Estou tranquilo com a escolha, pois sabemos que Thalles defenderá o municipalismo e lutará por todos os municípios com igualdade. Claro, gostaríamos de levar o nome de Bonito à presidência pela primeira vez, mas isso ainda poderá acontecer no futuro”, garante o prefeito.

A questão da reeleição foi um dos pontos centrais discutidos durante a reunião do PSDB. Com a mudança no estatuto da Assomasul, os presidentes da associação terão um mandato de dois anos sem a possibilidade de reeleição, trazendo maior rotatividade e renovação de lideranças no cargo.

O PSDB, partido com maior representação municipal em Mato Grosso do Sul, controlando 44 das 79 prefeituras, aposta em Thalles para conduzir a entidade nos próximos anos. Entretanto, ainda não há confirmação sobre a formação de uma chapa única, já que outros partidos podem lançar candidatos para a disputa.

A eleição para a presidência da Assomasul está marcada para ocorrer na segunda quinzena de janeiro de 2025, e os próximos meses serão decisivos para a definição dos rumos da associação, que é de extrema importância para a articulação entre os municípios sul-mato-grossenses.

Josmail Rodrigues detaca a importância da defesa das demandas ambientais do município Bonito e agradece o apoio que recebeu dentro do PSDB - Foto: Assessoria de imprensa

Josmail reforçou que, mesmo fora da corrida pela presidência da Assomasul, seu compromisso continua sendo com Bonito. O prefeito destacou que as demandas ambientais e de infraestrutura do município seguem como prioridade, buscando o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população.

Por fim, o prefeito de Bonito agradeceu o apoio que recebeu dentro do PSDB e afirmou que, embora a oportunidade de presidir a Assomasul não tenha se concretizado desta vez, ele continua otimista sobre futuras possibilidades de contribuir com a gestão municipalista no estado.