Jovem Indígena de Nioaque é nomeado para compor Ministério dos Povos Indígenas

Nomeação foi publicada nesta sexta-feira / Divulgação

O jovem nioaquense, Sandro Rogério Pacheco, da comunidade indígena Taboquinha, foi nomeado nesta sexta-feira (24), Chefe da Divisão de Promoção a Políticas Culturais 1, código CCE 107, da Coordenação Geral de Promoção a Políticas Culturais do Departamento de Línguas e Memórias Indígenas da Secretaria de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas.

“O Movimento Indígena sempre atuou em defesa dos direitos dos Povos Indígenas. O Ministério dos Povos Indígenas é algo inédito e poder fazer parte desta construção é gratificante. A responsabilidade é grande, porém me sinto muito inspirado em poder dividir este momento com pessoas que me inspiram na luta, como Dr Luiz Eloy Terena e a nossa Ministra Sônia Guajajara.” Destaca Sandro Rogério.

Confira a portaria clicando no link abaixo: