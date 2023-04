Juiz de Sidrolândia é promovido para a vara pública de Campo Grande

Cláudio Müller Pareja já atuou em Dois Irmãos do Buriti / (Foto: Divulgação)

Em sessão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça realizada na tarde de quarta-feira, 5, os desembargadores votaram o concurso de promoção, por antiguidade, que leva o juiz Cláudio Müller Pareja, titular da Vara Criminal da comarca de Sidrolândia, para a 2ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos da comarca de Campo Grande – Entrância Especial.

Natural de Rio Negro, no Paraná, Cláudio Müller Pareja é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Controle de Constitucionalidade e Direitos Fundamentais, pela PUC Rio de Janeiro, e Mestre em Garantismo, Direitos Fundamentais e Processo Judicial, pela Universidade de Girona, na Espanha.

Aprovado no 27º Concurso da Magistratura, foi nomeado em 16 de agosto de 2006 para o cargo de Juiz Substituto. Promovido em maio de 2007 para o cargo de juiz de Direito de Primeira Entrância, na comarca de Sonora. Foi removido em outubro do mesmo para a comarca de Dois Irmãos do Buriti.

Promovido em junho de 2009 para o cargo de juiz de Direito de Segunda Entrância, na 2ª Vara Cível da comarca de Paranaíba, foi removido em agosto do mesmo ano para a 1ª Vara Cível e Criminal da comarca de Coxim, e novamente removido em abril de 2019 para a Vara Criminal de Sidrolândia.