Juiz Eleitoral de Anastácio emite ofício com mudanças em locais de votação

Divulgação

O Juiz Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Dr. Luciano Pedro Beladelli, emitiu o ofício com alterações nos locais de votação de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e região para o pleito que ocorrerá no próximo domingo, dia 6 de outubro de 2024.

Conforme o ofício, a votação se iniciará às 07h00 e será encerrada às 16h00, no horário local. Além disso, foi informado que, devido a reformas nas escolas estaduais Maria Correa Dias e Indígena Guilhermina da Silva, bem como o encerramento das sessões de votação na Escola Romalino Alves de Albres, os eleitores dessas instituições serão remanejados para outros locais de votação.

Para evitar qualquer transtorno no dia da eleição, o Juiz Eleitoral solicita que os eleitores compareçam previamente ao Cartório Eleitoral, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, entre os prédios do Fórum e do INSS, onde estão disponíveis informações detalhadas sobre os novos locais de votação. O cartório também conta com cartazes na entrada contendo todas as informações pertinentes.

A Justiça Eleitoral pede a ampla divulgação dessas informações até o dia do pleito, a fim de garantir que os eleitores estejam cientes das mudanças e possam exercer seu direito ao voto de maneira tranquila.

Para mais informações, os eleitores podem acessar o site oficial da Justiça Eleitoral e conferir o ofício digitalmente assinado pelo Juiz Eleitoral.