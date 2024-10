Juiz eleitoral orienta eleitores sobre preparativos e importância do voto

Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

Com as eleições de 2024 se aproximando, o Juiz Eleitoral da 10ª Zona Eleitoral de Aquidauana, Dr. Juliano Duailibi Baungart, destacou em entrevista ao O Pantaneiro a importância da preparação do eleitor para o dia de votação e reforçou orientações cruciais para um processo eleitoral tranquilo e eficiente.

"Estamos às vésperas das eleições, e é muito importante que os eleitores compareçam aos locais de votação já decididos quanto aos seus candidatos", afirmou o juiz. Ele ressaltou que, para facilitar o processo, é essencial que os eleitores levem anotados os números dos candidatos em quem pretendem votar. "Isso torna o exercício do voto mais rápido e eficiente", complementou.

Outro ponto destacado foi a utilização do aplicativo E-título. O juiz recomendou que os eleitores que pretendem usar o aplicativo façam o download com antecedência, até porque, hoje é o último dia para baixar o aplicativo antes do pleito eleitora. "Assim, evitamos surpresas de última hora e garantimos que todos possam exercer seu direito de voto sem contratempos", explicou Dr. Juliano.

Para eleitores que necessitam de assistência especial, o juiz orientou que ao chegarem aos locais de votação, peçam auxílio diretamente aos secretários eleitorais presentes nas filas, que estarão prontos para oferecer o suporte necessário.

Além das orientações aos eleitores, Dr. Juliano também comentou sobre o andamento do processo de apuração dos votos. Ele reforçou a necessidade de encerrar a coleta das mídias eleitorais quanto antes, para que os dados sejam rapidamente encaminhados aos cartórios eleitorais e a divulgação dos resultados possa ocorrer o mais breve possível.

Em relação à segurança, o juiz assegurou que as autoridades já tomaram medidas preventivas, com reforço no policiamento e no controle de circulação nas áreas de votação.

O juiz também destacou a implementação da Lei Seca a partir das 22h do sábado, com a proibição de consumo de bebidas alcoólicas em bares e vias públicas até as 16h30 do domingo.