Juraci é empossado vereador de Aquidauana com saída da Professora Wil

Juraci Jesus tomou posse como vereador / Assessoria, Divulgação

O suplente Juraci Jesus (PP) tomou posse como vereador de Aquidauana nesta quarta-feira (8) e vai ocupar a cadeira da vereadora Professora Wilsandra Aparecida Lima (PP), mais conhecida como Professora Wil, que foi nomeada como secretária de Educação do município.



A posse de Juraci ocorreu na manhã de hoje, na sala da presidência da Câmara Municipal, com a presença do presidente da Casa de Leis, Everton Romero.



Juraci recebeu 702 votos e ficou como suplente, já Professora Wil foi a segunda candidata mais votada, com 1.189 votos. Ela foi nomeada secretária de Educação pelo prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), deixando assim, a vaga para Juraci.



O novo vereador de Aquidauana é empresário e conforme o DivulgaCand, até as eleições do ano passado, ele ainda não tinha pleiteado uma vaga na Câmara.