Justiça Eleitoral convoca mesários de Aquidauana para treinamento

Atividades serão realizadas na Câmara Municipal, sempre às 19h; relação dos convocados está disponível ao final da matéria
10ª Zona Eleitoral de Aquidauana / Arquivo O Pantaneiro
A 10ª Zona Eleitoral de Aquidauana convocou os mesários que atuarão nas Eleições 2026 para os treinamentos preparatórios que serão realizados em setembro. As atividades ocorrerão na Câmara Municipal de Aquidauana, sempre às 19h, em quatro datas diferentes, conforme a escola onde cada mesário foi designado.
O primeiro treinamento está marcado para o dia 14 de setembro, reunindo os mesários das seguintes unidades: Escola Estadual Marly Russo Rodrigues, Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca, Escola Municipal Coronel Antonio Trindade e Escola Municipal Rotary Clube.
No dia 16 de setembro, será a vez dos mesários da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, Escola Estadual Antônio Salustio Areias, Escola Municipal Professor Luiz Mongelli, CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Dr. Antonio Arruda Sampaio e CAIC (Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente).
Já no dia 17 de setembro, o treinamento será destinado aos mesários da Escola Estadual Felipe Orro, Escola Municipal Erso Gomes, Instituto Educacional Falcão, CMEI Vereador Ademir Brites e CMEI Professor José Rodolfo Falcão.
Por fim, no dia 18 de setembro, participam da capacitação os mesários da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro, Escola Estadual Cândido Mariano e CPAQ (Campus Universitário de Aquidauana).
A relação completa dos mesários convocados pode ser conferida ao final desta matéria, separada de acordo com as respectivas unidades de votação.
Eleições 2026
O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado em 04 de outubro, quando os eleitores escolherão representantes para os cargos de deputado federal, deputado estadual ou distrital, governador, senador e presidente da República.
O segundo turno está marcado para 25 de outubro e poderá ocorrer nas disputas para governador e presidente. A nova votação será realizada quando nenhum candidato alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, desconsiderando os votos brancos e nulos.
O treinamento dos mesários faz parte da preparação para o pleito e busca orientar os convocados sobre os procedimentos que deverão ser adotados durante a votação.
Seção | Função | Eleitor
114 | PRESIDENTE: MIRIAM MOTA LARREA
114 | 1º MESÁRIO: EVELIN ARANTES CASANOVA
114 | 2º MESÁRIO: GLICELIA VIEIRA PEREIRA
114 | SECRETÁRIO: KAIANE RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
115 | PRESIDENTE: ELTON LUIZ TOIGO SERPA
115 | 1º MESÁRIO: ZEIZA PACHECO DA SILVA PINTO
115 | 2º MESÁRIO: CAROLAINE SOSA ORTELLADO CHAMORRO
115 | SECRETÁRIO: ANA PAULA MIRANDA ALVES
116 | PRESIDENTE: ELIZANGELA PORTILHO MARQUES ZENTENO
116 | 1º MESÁRIO: WILSON MARQUES DIAS
116 | 2º MESÁRIO: VALMIR AGOSTINHO DO NASCIMENTO
116 | SECRETÁRIO: VIVIANE ARGUELHO
117 | PRESIDENTE: KATIA LIMA PAIVA
117 | 1º MESÁRIO: SUANE CRISTINA DE SOUZA PACHE
117 | 2º MESÁRIO: JEANDERSON DIAS MAIDANA
117 | SECRETÁRIO: DANIELE RAMOS LIMA
118 | PRESIDENTE: LILIO MARCIO ZENTENO
118 | 1º MESÁRIO: ANTONIO VIEIRA CHAVES
118 | 2º MESÁRIO: WAGNER SILVA GONÇALVES
118 | SECRETÁRIO: EDUARDA SANTOS DUARTE
186 | PRESIDENTE: HUDSON APARECIDO PERES CALVIS
186 | 1º MESÁRIO: NÍVEA SANTOS ALVES DE ALMEIDA
186 | 2º MESÁRIO: KAMILA DE AGUILAR DUARTE
186 | SECRETÁRIO: FLÁVIA QUÉZIA DUARTE FERNANDES
209 | PRESIDENTE: THIAGO SANT ANNA JABER
209 | 1º MESÁRIO: ALLANA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA
209 | 2º MESÁRIO: BRENO ACUNHA FAUSTINO
209 | SECRETÁRIO: RAISSA CABRAL FERREIRA
218 | PRESIDENTE: BRUNO AIVI PEREIRA
218 | 1º MESÁRIO: ED FÂNIA GOMES ARGUELHO DA SILVA
218 | 2º MESÁRIO: KEILA CARDOSO BITENCUR
218 | SECRETÁRIO: FERNANDA DO AMARAL PEREIRA PINTO
235 | PRESIDENTE: ANDERSON LOPES DE MORAES
235 | 1º MESÁRIO: NADIA LEILA ZENTENO JABER
235 | 2º MESÁRIO: JENEFFER BOTELHO ACUNHA
235 | SECRETÁRIO: CRISTIANE PASSOS REIS FIDELIS
252 | PRESIDENTE: SIDNEY ROBERTO DE SOUSA
252 | 1º MESÁRIO: SARAH THACIANE GOUVEIA GALEANO PASCHOAL VICENTE FERREIRA
252 | 2º MESÁRIO: BRUNO CORREA DOS SANTOS
252 | SECRETÁRIO: LAIS AQUINO PALACIO BENTO
Seção | Função | Eleitor
188 | PRESIDENTE: ANA CAROLINA MARQUES MACEDO
188 | 1º MESÁRIO: LARISSA CANDIDO DUARTE
188 | 2º MESÁRIO: MARIA EDUARDA PRADO FERREIRA
188 | SECRETÁRIO: MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA
194 | PRESIDENTE: JULIÉLSON DE LEÃO MARCONDES
194 | 1º MESÁRIO: JAILMA CAMPOS DE ALMEIDA CABREIRA
194 | 2º MESÁRIO: ULISSES OLIVEIRA DA SILVA
194 | SECRETÁRIO: GREICE APARECIDA DOS SANTOS SILVA
196 | PRESIDENTE: ESTEFANI APARECIDA MENDES GIMENEZ
196 | 1º MESÁRIO: ELAINE BUENO DOS SANTOS
196 | 2º MESÁRIO: LILIANA LEITE GOMES
196 | SECRETÁRIO: RAYSSA DA SILVA SOARES
200 | PRESIDENTE: ELIANE OLIVEIRA RODRIGUES MOREIRA CESAR
200 | 1º MESÁRIO: MARILIA ARGUELHO DA SILVA
200 | 2º MESÁRIO: GLEICE HELEN SILVA DA CRUZ
200 | SECRETÁRIO: LAFAETI PEREIRA DA SILVA
205 | PRESIDENTE: MARIA CRISTINA TORRES
205 | 1º MESÁRIO: THAÍS NATALIE MARTINS ROMEIRO
205 | 2º MESÁRIO: ANA LUCIA NUNES MEDEIRA SALVADOR
205 | SECRETÁRIO: FABIANE ARRUDA CABREIRA
214 | PRESIDENTE: KETTLEN ANE FERREIRA DE MORAIS
214 | 1º MESÁRIO: EDUARDO NAKAMURA CENTURION
214 | 2º MESÁRIO: ARI MIGUEL DE SOUZA
214 | SECRETÁRIO: LUANA SOARES DE OLIVEIRA
217 | PRESIDENTE: IASMIM CAROLINE LOBO DA SILVA
217 | 1º MESÁRIO: DEUSA VALQUÍRIA DE SOUZA MARTINEZ
217 | 2º MESÁRIO: FABÍOLA GOMES CRISTALDO
217 | SECRETÁRIO: LIZANDRA FURTADO RAMOS DE MORAES
219 | PRESIDENTE: VERÔNICA TORRES RIBEIRO
219 | 1º MESÁRIO: ELIANE CORRÊA BAIRROS
219 | 2º MESÁRIO: FLAVIA MORAES PEREIRA
219 | SECRETÁRIO: DANIELE FERREIRA ALBUQUERQUE
230 | PRESIDENTE: WANDECLÉIA MARQUES DA CONCEIÇÃO
230 | 1º MESÁRIO: ZILDA OLAGAS LEANES DOS SANTOS
230 | 2º MESÁRIO: GRACE FERREIRA DA SILVA
230 | SECRETÁRIO: QUÉREN DAIANE AGUILERA MARTINS
233 | PRESIDENTE: NUNCIA REGINA DA COSTA
233 | 1º MESÁRIO: ELIZETH FRANCISCO DE OLIVEIRA
233 | 2º MESÁRIO: NADIEGE TÔRRES RIBEIRO
233 | SECRETÁRIO: YURI DOS SANTOS RODRIGUES
242 | PRESIDENTE: ERIKA SAROCHIM DA SILVA
242 | 1º MESÁRIO: JOÃO MARCELO GOMES FERREIRA
242 | 2º MESÁRIO: JOSÉ SEBASTIÃO FÉLIX COSTA
242 | SECRETÁRIO: BRUNO GAUNA ALVARENGA FILHO
251 | PRESIDENTE: MAUREEN SAROCHIM PIO
251 | 1º MESÁRIO: LILIANE ANUNCIACAO DA SILVA
251 | 2º MESÁRIO: THAIS GARRIDO DOS SANTOS
251 | SECRETÁRIO: LAÍS MILENA SOARES BENITES
Seção | Função | Eleitor
110 | PRESIDENTE: BRUNA TOYOTA IWAMOTO
110 | 1º MESÁRIO: ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS GENOVEZ
110 | 2º MESÁRIO: LETICIANE KELYN PAZ BELMONTE FLORIANO
110 | SECRETÁRIO: VITÓRIA ARAÚJO LUCIO
111 | PRESIDENTE: DANIELE CRISTINA TORRES MARTINS
111 | 1º MESÁRIO: JENNIFER CAROLINE VILALBA MARTINS
111 | 2º MESÁRIO: JOÃO PEDRO ALVES ROMERO
111 | SECRETÁRIO: ALEX FERREIRA
112 | PRESIDENTE: CAMILA DALDON
112 | 1º MESÁRIO: KATIA ROSANA HERNANDES
112 | 2º MESÁRIO: CARINA RODRIGUES COSTA CABREIRA
112 | SECRETÁRIO: MARCELA HERNANDES DE SOUZA
113 | PRESIDENTE: TALITA SILVA LEANDRO
113 | 1º MESÁRIO: ALFEU DA SILVA SALES
113 | 2º MESÁRIO: WANDERSON GOMES DE ARRUDA
113 | SECRETÁRIO: ILZA CARVALHO DE ABREU
Seção | Função | Eleitor
107 | PRESIDENTE: ANA CAROLINA MERDAL DA ROCHA FERREIRA
107 | 1º MESÁRIO: JONATHAN DA SILVA DE OLIVEIRA
107 | 2º MESÁRIO: ELBIO ROCHA GASOSO
107 | SECRETÁRIO: SIDINEI DE FREITAS LEITE
108 | PRESIDENTE: MYRIAN ARIMURA FARES
108 | 1º MESÁRIO: THAILA MARIA COELHO GENOVA
108 | 2º MESÁRIO: GIULIANO GOMES DE FIGUEIREDO MIGLIAT
108 | SECRETÁRIO: JULIANI ALICE DE ARRUDA
109 | PRESIDENTE: RODRIGO ARIMA PELLEGRINO
109 | 1º MESÁRIO: LEONARDO DEMÉTRIO DE FREITAS FELÍCIO
109 | 2º MESÁRIO: MONARA DA SILVA DOURADO
109 | SECRETÁRIO: BRUNA VALEJO DOS SANTOS
221 | PRESIDENTE: EVELYN GONÇALVES DE LIMA MAEDA
221 | 1º MESÁRIO: GUSTAVO RUIVO SALMAZZO
221 | 2º MESÁRIO: BIANCA MARQUES PRADO
221 | SECRETÁRIO: MELISSA ARIAS ESTEFANI
Seção | Função | Eleitor
93 | PRESIDENTE: KARYNE LUCAS CÁCERES
93 | 1º MESÁRIO: MARCIA DE LIMA ALMADA
93 | 2º MESÁRIO: FELIPE DOS SANTOS CABREIRA
93 | SECRETÁRIO: ARTUR ÁLLAN MACHADO CHRISTOFORI
94 | PRESIDENTE: LIA ADRIANA LIMA CELESTINO MESQUITA
94 | 1º MESÁRIO: LUCÉLIA SOUZA SANTIAGO
94 | 2º MESÁRIO: VANESSA VASQUEZ DE SOUZA
94 | SECRETÁRIO: ALESSANDRA HELENA DE LISBOA BOTELHO
95 | PRESIDENTE: ROZANA DE FATIMA ALONSO NAZZO
95 | 1º MESÁRIO: MARILZA DA SILVA TOMICHA FERREIRA
95 | 2º MESÁRIO: GUILHERME GABRIEL DA SILVA SIMÃO
95 | SECRETÁRIO: CAMILLE CRISTOVÃO FIORI GRANCE
96 | PRESIDENTE: ISAC LUIZ GOMES
96 | 1º MESÁRIO: CIBELE FERREIRA DA CRUZ
96 | 2º MESÁRIO: THAÍS SANTANA DOS SANTOS
96 | SECRETÁRIO: INES DE AMORIM BRUNO BORGES
97 | PRESIDENTE: REGINA SUELI NASCIMENTO MESQUITA
97 | 1º MESÁRIO: SERGIO SANTOS ATHAYDE
97 | 2º MESÁRIO: GILCIELEN DA SILVA SANTOS
97 | SECRETÁRIO: DENISE BONETI DO NASCIMENTO DA LUZ
98 | PRESIDENTE: MARCILIO MOTA DE DEUS SOUZA
98 | 1º MESÁRIO: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA
98 | 2º MESÁRIO: JHONNY EVERTON NANTES FIGUEIREDO
98 | SECRETÁRIO: GABRIEL FILIPE SANTOS DE ALBUQUERQUE
99 | PRESIDENTE: THAYANA CAROLINE DE OLIVEIRA MONTEIRO
99 | 1º MESÁRIO: MARCIA REJANE DA SILVA LEMOS NEVES
99 | 2º MESÁRIO: PEDRO ROBERTO DIAS LIMA
99 | SECRETÁRIO: TIAGO CASTRO DA SILVA
185 | PRESIDENTE: ANA FÁBIA DAMASCENO SILVA BRUNET
185 | 1º MESÁRIO: ALAN DA ROCHA DIAS
185 | 2º MESÁRIO: APARECIDO DOS SANTOS GODINHO
185 | SECRETÁRIO: MAISA ARAKAKI ARRUDA
229 | PRESIDENTE: NAELMO DE SOUZA OLIVEIRA
229 | 1º MESÁRIO: ANA KAROLINA FERNANDES FERREIRA
229 | 2º MESÁRIO: LARISSA BOTELHO DE MELO
229 | SECRETÁRIO: JANAÍNA ZILDA MENEZES DO NASCIMENTO E MEDEIROS
234 | PRESIDENTE: ELENICE DERVALHO DE ARRUDA
234 | 1º MESÁRIO: ARMINDA GONZALES JARA
234 | 2º MESÁRIO: KAWAN DE ALMEIDA ALONSO
234 | SECRETÁRIO: MATTHEUS SANTANA DOS SANTOS
245 | PRESIDENTE: FERNANDA RIBEIRO ZANUNCIO
245 | 1º MESÁRIO: DIOGO ACOSTA MIRANDA
245 | 2º MESÁRIO: JACKELINE PEREIRA DA SILVA
245 | SECRETÁRIO: JULIANY LIPU BENITES
254 | PRESIDENTE: ROBSON ROGERIO GONÇALVES
254 | 1º MESÁRIO: CRISSANDRA DE LISBOA BOTELHO
254 | 2º MESÁRIO: NICOLY EMMELY MARTINEZ ALVES
254 | SECRETÁRIO: ANA CLARA REIS BRAGA
Seção | Função | Eleitor
83 | PRESIDENTE: KELLI KIMIKO MARQUES TAMASATO
83 | 1º MESÁRIO: CANANDRA YZIS CORREA FERREIRA
83 | 2º MESÁRIO: KEFERSON BREVILIERI GOMES
83 | SECRETÁRIO: MELISSA AMORIM DOS SANTOS
84 | PRESIDENTE: ANDERSON JOSÉ DE PAULA
84 | 1º MESÁRIO: VANESSA OLGA MESA VILHARVA
84 | 2º MESÁRIO: LIDIA BARBOSA MENDES LOPES
84 | SECRETÁRIO: EMANUELLY MIRANDA DOS SANTOS
85 | PRESIDENTE: WALDINEI SOARES DE LIMA
85 | 1º MESÁRIO: PAULA APARECIDA DE BARROS CORDEIRO PINTO
85 | 2º MESÁRIO: ESTER NUBIA APARECIDA CABRAL
85 | SECRETÁRIO: RODRIGO ANTONIO DA SILVA FREITAS
86 | PRESIDENTE: FABYANNE DE SOUZA PASSOS
86 | 1º MESÁRIO: DIEGO FIALHO DA SILVA
86 | 2º MESÁRIO: ADRIANO DA SILVA LOPES
86 | SECRETÁRIO: ADÃO MARCELO CUEVAS
190 | PRESIDENTE: SILVIA AMORIM RAMOS
190 | 1º MESÁRIO: CASSANDRA CORREA
190 | 2º MESÁRIO: MARIA DE ALMEIDA GERONIMO
190 | SECRETÁRIO: KAMYLE BARROS FERREIRA
197 | PRESIDENTE: MARLON ACOSTA FLORES
197 | 1º MESÁRIO: MOACIR FURTADO TORRES
197 | 2º MESÁRIO: VITÓRIA MARIA FURTADO ROMERO
197 | SECRETÁRIO: SAMUEL DE SOUZA CHAVES
223 | PRESIDENTE: WEIMARA JARLEM LOUREIRO DOS SANTOS PAIM
223 | 1º MESÁRIO: SELMA DOS SANTOS MOURA
223 | 2º MESÁRIO: MONIKE MASSARIOL CEZAR ALBUQUERQUE
223 | SECRETÁRIO: LIDIA APARECIDA CABRAL DO NASCIMENTO
Seção | Função | Eleitor
243 | PRESIDENTE: FLÁVIO HENRIQUE CABREIRA
243 | 1º MESÁRIO: ERMELINDA NOGUEIRA FERNANDES
243 | 2º MESÁRIO: EDLAINE BATISTA DE ARRUDA CALDAS
243 | SECRETÁRIO: FRANCISMAR SILVA ROSA
253 | PRESIDENTE: GLEICIANE DORNELLES UTINO
253 | 1º MESÁRIO: LUDMILA CRISTINE FERREIRA LOPES
253 | 2º MESÁRIO: RUBENS DE OLIVEIRA XAVIER
253 | SECRETÁRIO: EMILY ANDRADE AMORIM
Seção | Função | Eleitor
238 | PRESIDENTE: DANIELA MORAES PEREIRA
238 | 1º MESÁRIO: ANGELA APARECIDA FERNANDES MARQUES
238 | 2º MESÁRIO: SUZANA DOS SANTOS SOUZA SANTOS
238 | SECRETÁRIO: JHONATAN DA SILVA FRANCO
240 | PRESIDENTE: ELIETE DIAS DOS SANTOS
240 | 1º MESÁRIO: DEIVID DA ROCHA DELGADO
240 | 2º MESÁRIO: MARILENE MORAES
240 | SECRETÁRIO: LEIZIANE ALMEIDA COELHO
Seção | Função | Eleitor
215 | PRESIDENTE: DAIANA RÔA DA CONCEIÇÃO
215 | 1º MESÁRIO: PAULA LETICIA RODRIGUES DE SOUZA
215 | 2º MESÁRIO: GRAVIANA DE SOUZA CAMARGO
215 | SECRETÁRIO: BEATRIZ SILVA GOMES RODRIGUES
216 | PRESIDENTE: CLEBER CÉSAR GAMARRA DO NASCIMENTO
216 | 1º MESÁRIO: GISSÉLIA DOS SANTOS SOUZA
216 | 2º MESÁRIO: CRISTINA BRITES GOIS DA SILVA
216 | SECRETÁRIO: JAYNE FERREIRA DELMONDES
224 | PRESIDENTE: RENATO LOPES PEREIRA
224 | 1º MESÁRIO: JAQUELINE SANTOS HELEUTÉRIO
224 | 2º MESÁRIO: LUANA MENDES MONTEIRO MOURA
224 | SECRETÁRIO: SUELY DIAS GOMES
231 | PRESIDENTE: VALQUIRIA TEREZINHA FRANÇO DE SOUZA
231 | 1º MESÁRIO: TALIA PEREIRA DE SOUZA
231 | 2º MESÁRIO: SILVIA ALMEIDA DA SILVA
231 | SECRETÁRIO: ELIZANDRA COSTA DE SOUZA
239 | PRESIDENTE: CEILA APARECIDA LOUVEIRA DA SILVA MARTINEZ
239 | 1º MESÁRIO: GRACIELI COSTA DE SOUZA
239 | 2º MESÁRIO: ELIANE CASTRO GAUNA
239 | SECRETÁRIO: CLAUDIA VALEJO VILHARGA
241 | PRESIDENTE: EKAROLAINE SILVA DE AMARILHA GARCIA
241 | 1º MESÁRIO: DORALICE OCAMPOS FRANCO DE OLIVEIRA
241 | 2º MESÁRIO: LORHANE MAYSA DE ALMEIDA DA SILVA
241 | SECRETÁRIO: ANA CLAUDIA BARBIER DA SILVA
Seção | Função | Eleitor
183 | PRESIDENTE: CRISTIANE MORALES
183 | 1º MESÁRIO: ALESSANDRO PEIXOTO FERREIRA
183 | 2º MESÁRIO: CAIQUE PATRICK DIAS FELICIO
183 | SECRETÁRIO: GISELI DE OLIVEIRA SOUZA
187 | PRESIDENTE: BELQUÍS VITORINO NIMBÚ
187 | 1º MESÁRIO: ENEIAS SILVA
187 | 2º MESÁRIO: EDILÉIA VIEGAS DOS SANTOS
187 | SECRETÁRIO: CARLA MENDONCA DA SILVA
189 | PRESIDENTE: ANA LUÍSA ACOSTA DA ROSA
189 | 1º MESÁRIO: SILVIA CORREA LIPU
189 | 2º MESÁRIO: MAGNO FIRMO CHAVES
189 | SECRETÁRIO: CLEUZA ANDRADE AMORIM
195 | PRESIDENTE: ARIÊLLY CARVALHO ROLIM
195 | 1º MESÁRIO: HELLEN BISPO VALERIO
195 | 2º MESÁRIO: LARA BEATRIZ MESQUITA DA CRUZ
195 | SECRETÁRIO: JÉSSICA APARECIDA CRISTLDO BARBOSA CLEMENTE
199 | PRESIDENTE: GILSON CEZAR FRANCISCO DA SILVA
199 | 1º MESÁRIO: IRÃ JARA
199 | 2º MESÁRIO: SARA MOREIRA BENITEZ
199 | SECRETÁRIO: THAMIRES MOREIRA ANTUNES
206 | PRESIDENTE: ROSEMEIRE DA SILVA TOMICHA
206 | 1º MESÁRIO: DANIELLE RODRIGUES DOS SANTOS COELHO
206 | 2º MESÁRIO: LEONARDO DE JESUS ALVES
206 | SECRETÁRIO: JOSÉ GABRIEL CUNHA AIVI
220 | PRESIDENTE: ANDRESSA RODRIGUES MARINHO
220 | 1º MESÁRIO: TAINARA VIEIRA ZAURIZIO DITTMAR
220 | 2º MESÁRIO: JULIANNE ELISA MOREIRA LOPES DA SILVA
220 | SECRETÁRIO: JAÍNE DA ROSA ALVES
Seção | Função | Eleitor
105 | PRESIDENTE: CAIO MOTA FERNANDES
105 | 1º MESÁRIO: ISABELLA CACHO DOS SANTOS
105 | 2º MESÁRIO: WAGNER PINTO PEREIRA
105 | SECRETÁRIO: BRUNA EDUARDA DA SILVA
184 | PRESIDENTE: RAFAEL GUIMARÃES GARCIA
184 | 1º MESÁRIO: QUEZIA MEDINA DE REZENDE
184 | 2º MESÁRIO: LETICIA NASCIMENTO PANACHUKI
184 | SECRETÁRIO: RAI DANIEL MOURA DE ASSIS
193 | PRESIDENTE: BRUNA CACHO SANCHES
193 | 1º MESÁRIO: JOB FLORIANO JUSTINO
193 | 2º MESÁRIO: KÁTIA EGHEVERRIA DOS SANTOS
193 | SECRETÁRIO: ISABELA GONÇALVES CRISPIM
198 | PRESIDENTE: EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS BENITES
198 | 1º MESÁRIO: GABRIELE GONÇALVES DE MENDONÇA
198 | 2º MESÁRIO: ANA RITA MESQUITA DA CRUZ
198 | SECRETÁRIO: ANA CARLA GOMES RIBEIRO DE LIMA
201 | PRESIDENTE: SUNAMITA REZENDE DITTMAR VOGT
201 | 1º MESÁRIO: TELMA BERNARDES DE FREITAS
201 | 2º MESÁRIO: WHITNEY MARCONDES DE MELLO CARVALHO
201 | SECRETÁRIO: PAULO HENRIQUE DA SILVA AUGUSTO
208 | PRESIDENTE: EDILEUSA APARECIDA NAZZO ALONSO
208 | 1º MESÁRIO: ADRIANA DE CASTRO CORREIA DA SILVA
208 | 2º MESÁRIO: GEOVANA TAVARES FIGUEIREDO
208 | SECRETÁRIO: ANNAY SOUZA GOMES
222 | PRESIDENTE: NEUSELI ARCE DE CARVALHO DE MELLO
222 | 1º MESÁRIO: ANA KÉLI DA SILVA BENITES
222 | 2º MESÁRIO: MARCIA GIMENES GOMES MEDEIROS
222 | SECRETÁRIO: JÉSSICA DOS SANTOS SILVEIRO DE SÁ
232 | PRESIDENTE: ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES
232 | 1º MESÁRIO: DIEGO FARIAS FALCAO DE CARVALHO
232 | 2º MESÁRIO: MARCELI NUNES DE SOUZA
232 | SECRETÁRIO: SARAH KALLI DOS SANTOS DE BRITO
249 | PRESIDENTE: UANDERSON DA SILVA HOLSBACK DOS SANTOS
249 | 1º MESÁRIO: CÁSSIO FERREIRA DE BARROS
249 | 2º MESÁRIO: LÊUCIA BALTA DE LIMA
249 | SECRETÁRIO: DIOGO GILL CARDOSO
Seção | Função | Eleitor
76 | PRESIDENTE: LISE ROSSI JONES LIMA
76 | 1º MESÁRIO: KARLA DE MORAIS SAMPAIO MELO
76 | 2º MESÁRIO: JÉSSICA CASANOVA GARCIA
76 | SECRETÁRIO: BEATRIZ NIZ FERNANDES GOES
77 | PRESIDENTE: APARECIDO AMORIM RAMOS
77 | 1º MESÁRIO: SABRINA DIAS DOS REIS
77 | 2º MESÁRIO: RITA DE CASSIA MORENO OLIVE
77 | SECRETÁRIO: JÉSSYCA MOTA DA SILVA MATOS
78 | PRESIDENTE: BRENO OTÁVIO DE SOUZA
78 | 1º MESÁRIO: BEATRIZ PEREIRA MENDES
78 | 2º MESÁRIO: VINICIUS MORETO HACK
78 | SECRETÁRIO: FILIPE ANDRÉ CRUZ ADEGAS
79 | PRESIDENTE: BIANCA SILVA MOREIRA CUSTODIO
79 | 1º MESÁRIO: ANA MARIA DE ALMEIDA COSTA
79 | 2º MESÁRIO: LETICIA SILVA GIRON
79 | SECRETÁRIO: LUIZA ALVES CORRÊA STELLA
80 | PRESIDENTE: DALTON MENDES DE OLIVEIRA
80 | 1º MESÁRIO: FERNANDA VICTÓRIA CRUZ ADEGAS
80 | 2º MESÁRIO: HELEN CACIRAGHI CAOBIANCO DI SANTI
80 | SECRETÁRIO: RÓGER DOS SANTOS BRITO
81 | PRESIDENTE: MAURO SERGIO CARVALHO
81 | 1º MESÁRIO: JULIANE ANTUNES MARTINS RIBEIRO
81 | 2º MESÁRIO: MARCELA GONÇALVES RIBEIRO SANTOS
81 | SECRETÁRIO: JÚLIA CACIRAGHI CAOBIANCO DI SANTI
82 | PRESIDENTE: SÔNIA MARIA DE ARRUDA SANCHES
82 | 1º MESÁRIO: FABIANE PAIVA QUELHO
82 | 2º MESÁRIO: ELAÍNE REBECA SILVA
82 | SECRETÁRIO: JORGE HISASHI KUSANO MATSUNAGA
Seção | Função | Eleitor
100 | PRESIDENTE: MOHARA ALBUQUERQUE ROCHA LUNARDI GOMES
100 | 1º MESÁRIO: FERNANDA TORRES
100 | 2º MESÁRIO: JOÃO VICTOR SOUTO CRIVELLI
100 | SECRETÁRIO: LARISSA QUIRINO LOPES
101 | PRESIDENTE: SUANISLEY DOS SANTOS PINTO PEREIRA
101 | 1º MESÁRIO: NEUSELY FERREIRA DA SILVA
101 | 2º MESÁRIO: LUIS FELIPE DE ANDRADE FAUSTINO LOVATTO
101 | SECRETÁRIO: MAURICIO FRANCISCO DA SILVA CAMPOS
102 | PRESIDENTE: GLAUCIO DA COSTA COELHO
102 | 1º MESÁRIO: JOSIMAR ROMEIRO ARGUELHO
102 | 2º MESÁRIO: CHRISTINA GABRIELLY DIAS CARVALHO
102 | SECRETÁRIO: JEVERSON DA CUNHA PEREIRA
103 | PRESIDENTE: DOUGLAS DOS SANTOS GOMES
103 | 1º MESÁRIO: ANDRE LUIZ VASCONCELOS BARRETO DA SILVA
103 | 2º MESÁRIO: MARIA FERNANDA DA SILVA ALVES
103 | SECRETÁRIO: EMANUELY MOURA DE ASSIS
104 | PRESIDENTE: DENNIS PETERSON DIAS INASTOQUE
104 | 1º MESÁRIO: JÚLIA BENTEO MAIA
104 | 2º MESÁRIO: HENRIQUE FRANCISCO AYUB RIBAS
104 | SECRETÁRIO: JÉSSICA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Seção | Função | Eleitor
255 | PRESIDENTE: EMANUEL PEDRO SPALDING ELIAS DE OLIVEIRA
255 | 1º MESÁRIO: LARISSA LARAMIN GARAY DE BRITO
255 | 2º MESÁRIO: EVERLEN PATROCINIO GOMES PIO
255 | SECRETÁRIO: NATHALIA GABRIELA ALÉM GOULART
Seção | Função | Eleitor
63 | PRESIDENTE: EVERTON RODRIGUES GONÇALVES
63 | 1º MESÁRIO: TAINARA SCHUQUEL TRINDADE
63 | 2º MESÁRIO: SENHARA BEMEDIA DE MOURA FERREIRA
63 | SECRETÁRIO: ANA CAROLINE MENEGUELLI DE ASSIS
64 | PRESIDENTE: HELIO ESCOBAR DE SOUZA
64 | 1º MESÁRIO: GABRIELA RONDINA DORTE DE OLIVEIRA
64 | 2º MESÁRIO: BERTODO BELCHIOR DA SILVA NETO
64 | SECRETÁRIO: CAMILA DE MATOS LUCENA MARQUES
65 | PRESIDENTE: ELISANDRA MARINHOS DE ANDRADE
65 | 1º MESÁRIO: MARIA DE LOURDES CRISTALDO ALVES AUGUSTO
65 | 2º MESÁRIO: JENNIFER FARIAS DOS REIS
65 | SECRETÁRIO: SILVIO SOUZA NASCIMENTO FILHO
66 | PRESIDENTE: DANILO PENTEADO CONFESSOR
66 | 1º MESÁRIO: JESSICA DE CASTRO SILVA ALBUQUERQUE
66 | 2º MESÁRIO: RENATA APARECIDA BENTOS DA SILVA
66 | SECRETÁRIO: CAMILA YUKIE MOROTO
67 | PRESIDENTE: FABIO RODRIGUES DA SILVA
67 | 1º MESÁRIO: JULIA HAZYME TAMASATO GONÇALVES
67 | 2º MESÁRIO: REBECA DA SILVA TEIXEIRA GOMES
67 | SECRETÁRIO: MARILUCIA CRISTALDO ROMERO
68 | PRESIDENTE: OSVALDO BENEVIDES JÚNIOR
68 | 1º MESÁRIO: HELOISA CARLA DE ARAUJO MOREIRA
68 | 2º MESÁRIO: ROSELAINE SOUZA LIMA
68 | SECRETÁRIO: YASMIN DE ALMEIDA CACERES
69 | PRESIDENTE: CAMILA DE ARRUDA QUEIROZ
69 | 1º MESÁRIO: CHRISTIAN MOURA RODRIGUES
69 | 2º MESÁRIO: REBECA CAROLYNE PEREIRA DE LIMA
69 | SECRETÁRIO: DANIEL PACHECO BARRA
70 | PRESIDENTE: GABRIELA OLIVEIRA CENTOMA
70 | 1º MESÁRIO: GIOVANNA SANCHES ROSSI GARCIA
70 | 2º MESÁRIO: MATHEUS SOUZA ALCÂNTARA GIRALDELLI
70 | SECRETÁRIO: JEAN CESAR DE OLIVEIRA
71 | PRESIDENTE: VIVIANE GONÇALVES DOS SANTOS
71 | 1º MESÁRIO: MARISTELA DA SILVA AJALA
71 | 2º MESÁRIO: ITHALO DE SOUZA SILVA
71 | SECRETÁRIO: WÊLINGTON BARBIÉRI PACHECO
72 | PRESIDENTE: THIELY MARCELA FLORES DE LIMA IRION
72 | 1º MESÁRIO: LETICIA MANTOVANI BENEVIDES
72 | 2º MESÁRIO: ANA CAROLINA MARCOS MARQUES
72 | SECRETÁRIO: DALTON VIEIRA MOURA
73 | PRESIDENTE: ALEXSANDER SILVA ARGUELO
73 | 1º MESÁRIO: PEDRO HENRIQUE TORRES
73 | 2º MESÁRIO: ROGER JESUS JORGE DA SILVA
73 | SECRETÁRIO: CARINA SEBASTIANA CHIMENE PEREZ
74 | PRESIDENTE: ANDRESSA HIRAOKA PEREIRA BRUM
74 | 1º MESÁRIO: JANAINA MARTINS MATOS
74 | 2º MESÁRIO: CAMILA CHIMENE PEREZ
74 | SECRETÁRIO: IURY FEITOSA DA ROCHA
75 | PRESIDENTE: NILZA CANDIA DE MELO PEREIRA
75 | 1º MESÁRIO: GEISA SAMANHEGO
75 | 2º MESÁRIO: GUSTAVO SEIZER DA SILVA
75 | SECRETÁRIO: MICAELA CORRÊA PERALTA
Seção | Função | Eleitor
56 | PRESIDENTE: EWERTON FUENTES DE OLIVEIRA
56 | 1º MESÁRIO: GIULIAN KIYOSHI DA ROSA TASHIMA
56 | 2º MESÁRIO: AMANDA ARAÚJO DE OLIVEIRA
56 | SECRETÁRIO: IZABELLY APARECIDA AMORIM MEDINA
57 | PRESIDENTE: DENIZANGELA LIMA ROSA
57 | 1º MESÁRIO: PATRÍCIA SILVA AVELAR
57 | 2º MESÁRIO: GISELE PAQUER CAMARGO
57 | SECRETÁRIO: LILIANE PAIVA SILVA DOS SANTOS
58 | PRESIDENTE: DANIEL FIGUEIREDO ANDERSON
58 | 1º MESÁRIO: ISABELLA ORMONDE LINS
58 | 2º MESÁRIO: AMANDA TAMANAKA LEUSIN
58 | SECRETÁRIO: CRISTIANE OCAMPOS
59 | PRESIDENTE: VIVIANE DA CRUZ SILVA
59 | 1º MESÁRIO: BARBHARA DE MATOS MOTA
59 | 2º MESÁRIO: ESTEFANE DE SOUZA MENDONÇA
59 | SECRETÁRIO: TARINA ROSA FREITAS
60 | PRESIDENTE: ALEX SARAIVA DE OLIVEIRA
60 | 1º MESÁRIO: NOELI DA SILVA SANTOS
60 | 2º MESÁRIO: GUILHERME DE FIGUEIREDO GENTIL
60 | SECRETÁRIO: BRUNA MARCELA MELO DE MORAES
61 | PRESIDENTE: JADERSON BRUNO ARRUDA DOS SANTOS
61 | 1º MESÁRIO: RITA DA SILVA SOUZA DE PAULA
61 | 2º MESÁRIO: GUILHERME CHAVES CARDOSO
61 | SECRETÁRIO: MIRIÃ VITORIA AMORIM THEODORO
62 | PRESIDENTE: GECILAINE OLIVEIRA DE ALMEIDA
62 | 1º MESÁRIO: ELIAS RODRIGUES DA CUNHA
62 | 2º MESÁRIO: ISABELLE FRANCO DITTMAR DA CRUZ
62 | SECRETÁRIO: ANA JÚLIA SILVA LOPES
87 | PRESIDENTE: ANTONIO EDSON LAZARO JUNIOR
87 | 1º MESÁRIO: LIDIANE ALVES ELIZEU
87 | 2º MESÁRIO: PÊTRIK BORLINQUE DA SILVA
87 | SECRETÁRIO: RAFAEL PRADO LOPES DA SILVA
88 | PRESIDENTE: NELI STRAGLIOTTO MACIEL
88 | 1º MESÁRIO: VITÓRIA GONÇALVES HILARIO
88 | 2º MESÁRIO: CARLOS HENRIQUE DE ASSIS MARTINS
88 | SECRETÁRIO: LUCAS DE SOUZA LEANDRO
89 | PRESIDENTE: RICARDO REGIS FERREIRA DE ARRUDA
89 | 1º MESÁRIO: MARCELLE DIAS DOS SANTOS
89 | 2º MESÁRIO: CIBELLE MATOS DE CARVALHO
89 | SECRETÁRIO: BRUNO DE PAULA FERREIRA
90 | PRESIDENTE: BEATRIZ ROSA DANTAS
90 | 1º MESÁRIO: ALLAN RAGALZI ARRUDA SANTOS
90 | 2º MESÁRIO: HELEN CRISTINA DOS ANJOS TOFANELI
90 | SECRETÁRIO: GABRIEL VILHARGA SALDANHA
91 | PRESIDENTE: LUIZA SPOSITO COUTINHO
91 | 1º MESÁRIO: SANDREANE DA SILVA COSTA
91 | 2º MESÁRIO: GABRIEL FERNANDO DERVALHO ALVES
91 | SECRETÁRIO: MEL DE ALMEIDA NUNES
92 | PRESIDENTE: LUÍS FELLIPE MOREIRA FIGUEIREDO
92 | 1º MESÁRIO: ALESSANDRA DE SOUSA TANINATO SILVA
92 | 2º MESÁRIO: MARIA JULIA DOS SANTOS BARBARESCO
92 | SECRETÁRIO: YAGO LUIZ KRIESEL SILVA
Seção | Função | Eleitor
53 | PRESIDENTE: WILFREDO AGUILERA COIMBRA
53 | 1º MESÁRIO: ADRIANA PIO BATISTA
53 | 2º MESÁRIO: NELI GAMARRA DA SILVA
53 | SECRETÁRIO: JOYSLEINE KETLEN SAES
54 | PRESIDENTE: ULYSSES ALVES CABRAL CAVALCANTE DE SOUZA
54 | 1º MESÁRIO: ELIEZER CECE GREGORIO
54 | 2º MESÁRIO: ANNA CLAUDIA SANTOS NANTES
54 | SECRETÁRIO: MARCO ANTONIO GOMES FRISON
55 | PRESIDENTE: MARCELA BARROS DE QUEIROZ
55 | 1º MESÁRIO: JOAO PEDRO GAMA DA SILVA
55 | 2º MESÁRIO: GIOVANI DUARTE LEITE GALVÃO DE ARRUDA
55 | SECRETÁRIO: CAMILLA PIRES NEPOMUCENO
106 | PRESIDENTE: EDSON MOREIRA LEMOS
106 | 1º MESÁRIO: MIRIAN RODRIGUES FERREIRA BARROS
106 | 2º MESÁRIO: MARIA TERESA ALVES DE SOUSA
106 | SECRETÁRIO: BEATRIZ BARBOSA
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