Kastanha e Professor Clériton reforçam o PSDB para as Eleições de 2024

Divulgação

Os vereadores de Aquidauana, Reinaldo Kastanha e Professor Clériton Alvarenga, filiaram-se ao PSDB na manhã desta segunda-feira, 25, no diretório do partido em Campo Grande.

O radialista Kastanha foi eleito em 2020 com 535 votos e estava no União Brasil, enquanto o Professor Clériton foi eleito com 609 votos e pertencia ao PP.

O convite para reforçar o partido partiu do ex-governador Reinaldo Azambuja, que é presidente estadual do partido, e do Prefeito Odilon Ribeiro, que, em suas redes sociais, parabenizou os novos integrantes do PSDB, dizendo: "Parabéns pela decisão de vocês, entram para somar no nosso partido."



Agora, o PSDB ocupa 7 das 13 cadeiras da Câmara Municipal de Aquidauana.

Entre os presentes na cerimônia de filiação estavam os deputados Dagoberto, Mara Caseiro, Paulo Correa e Jamilson Name, além dos vereadores Wezer Lucarelli, Valter Neves, Éverton Romero e Joel Feta, juntamente com outras lideranças de Aquidauana e Anastácio.