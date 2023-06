Kemp solicita providências urgentes de prevenção sobre febre maculosa

Deputado solicitou providências / Assessoria/ Divulgação

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) solicitou providências urgentes ao Governo do Estado para que haja prevenção e orientação a população de Mato Grosso do Sul em relação a febre maculosa.

Segundo ele, moradores e moradoras de Campo Grande, das regiões próximas ao Parque das Nações Indígenas, Parque dos Poderes, da reserva da Universidade Federal (UFMS) e do Lago do Amor, estão preocupados devido à presença de muitas capivaras na área e pedem das autoridades responsáveis que medidas preventivas e de controle dos parasitas sejam adotadas e informadas a população.

"Sabemos que a capivara é um dos hospedeiros do carrapato-estrela (Amblyomma cajennense), o qual transmite a doença Febre Maculosa Brasileira (FMB). É importante que os responsáveis pela inspeção sanitária fiquem alerta para garantir que nossa fauna e a população estejam em segurança. Encaminhamos para o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa a solicitação de providências urgentes para junto com os demais órgãos do SUS (Sistemas Único de Saúde) sejam feitas medidas urgentes de prevenção e orientação da população sobre a febre maculosa, doença transmitida pelo o carrapato-estrela".

A febre maculosa é transmitida pelo carrapato-estrela, que serve como reservatório da bactéria Rickettsia rickettsii, causadora da doença que tem alta letalidade. Entre os animais que hospedam o carrapato-estrela a capivara tem especial facilidade para proliferação do aracnídeo e com os casos da doença recentemente registrados em São Paulo, inclusive com vítimas que perderam a vida, as pessoas estão preocupadas com o controle da febre maculosa.