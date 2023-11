Kemp tem encontro inspirador com padre sacerdote Pe. Julio Lancellotti

Cerimônia na Arquidiocese de São Paulo / Fotos: Giovanni Coletti

“Quanta felicidade estar com esse homem de Deus, que me inspira a lutar por um mundo de Justiça, fraternidade e amor, a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Gratidão, Pe. Julio Lancellotti , pela acolhida, por você existir e pelo seu testemunho. Deus o abençoe!”. A fala do deputado estadual Pedro Kemp (PT) resume o encontro com o ícone do apoio à população de rua, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, da Arquidiocese de São Paulo, no domingo, 26, na Paróquia São Miguel Arcanjo, Setor Belém, Região Episcopal Belém, Arquidiocese de São Paulo).

“Participei das atividades do Partido dos Trabalhadores, da nossa tendência interna Avante, e me organizei para estar presente em uma das três celebrações do Pe. Júlio. Uma alegria poder ouvi-lo e também abrir o coração sobre tantas injustiças enfrentadas e as ações que já fizemos e ainda temos pela frente. Fui na última missa, das 18 horas. Foi inesquecível o acolhimento”, sintetizou o parlamentar.

Júlio Lancellotti, de 73 anos, natural de São Paulo, foi ordenado sacerdote em 1985, aos 37 anos. Em 2022, Lancellotti foi eleito o intelectual brasileiro de 2022 Prêmio Juca Pato, realizado pela União Brasileira dos Escritores.

O pedagogo e presbítero católico brasileiro, vem dedicando sua vida às causas sociais sendo um dos fundadores da Pastoral das Crianças e um dos formuladores do ECA (Estatuto da Criança e Adolescente).

Em São Paulo, Pe. Júlio exerce papel fundamental na defesa da população em situação de rua contra opressores.

Durante a pandemia, o padre ampliou essa atuação, com o foco especial no fornecimento de alimentos. Julio Lancellotti recebeu o reconhecimento do Papa Francisco. Diante das altas na temperatura, Pe. Júlio promove ações in loco com apoio da comunidade para amenizar a situação das pessoas que moram nas ruas de São Paulo.

Confira mais fotos do encontro:

@@NOTICIA_GALERIA@@