Legislativo aprova Moção de Pesar pelo falecimento de Ana Antunes

Na sessão de terça-feira (17) o vereador Sebastião Rodrigues dos Santos (PSDB) nos termos do disposto no artigo 168, inciso IV, do Regimento Interno, apresentou Moção de Pesar aos familiares de Ana Algaranhães Claros Antunes pelo seu falecimento aos 85 anos, ocorrido no dia 12 de outubro de 2023.

De acordo com sua justificativa o vereador Sebastião Rodrigues dos Santos enfatiza que o falecimento da senhora Ana A. C. Antunes nos entristece e aos seus familiares, amigo e conhecidos que conviveram com seu modelo de vida e exemplo.

“Ela deixou os filhos Luiz Carlos Antunes, Consuelo Antunes, Rosana Antunes, Luiz Alberto Antunes e Rosania Antunes”, informou o parlamentar.

A Câmara Municipal de Aquidauana, através do vereador Sebastião Rodrigues dos Santos com sua fé, dignidade, comprometimento para com seus familiares e amigos, com muita sensibilidade e carinho, vem compartilhar com a digníssima família para que a paz e felicidade reinem no meio de todos, dedicando mais profundo pesar pelo falecimento de Ana Maria Algaranhães Antunes.

“Rogamos ao Divino Mestre e sua divina luz conforto e consolação à família enlutada nesse momento de dor e sofrimento”. A Moção de Pesar foi submetida a votação em plenário e aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na Sessão Legislativa, devendo ser encaminhada aos familiares via correspondência.