Câmara de Aquidauana realiza sessão legislativa nesta terça-feira

Divulgação

Nesta noite, às 19h, a Câmara Municipal de Aquidauana realizará sua 2ª Sessão Ordinária, no Plenário Estevão Alves Correia. Os vereadores da cidade têm na agenda a apresentação de indicações e debates sobre a cidade.

Um dos destaques da pauta é a votação de medidas significativas para a comunidade, entre elas, a autorização para reparação dos danos patrimoniais causados por situações de emergência decorrentes de eventos hidrológicos extremos, como alagamentos, inundações e enchentes. Esta proposta evidencia uma resposta do legislativo municipal às adversidades climáticas que afetam a região, buscando meios de mitigar os impactos para a população atingida.



Ademais, está programada a discussão sobre a autorização para o Poder Executivo doar áreas. Este ponto da agenda sinaliza uma possível abertura para novos projetos e investimentos em Aquidauana, demonstrando a busca por avanços estruturais que beneficiem a comunidade.



A sessão será transmitida pela rede social do Poder Legislativo de Aquidauana e também através das ondas da rádio América FM 100,9 o que permite a comunidade acompanhar o trabalho dos vereadores, além disso, o acesso do Aquidauanense à sessão na sede do Legislativo é livre.