Lei do Vereador Everton Cria Programa de Ciência e Tecnologia em Aquidauana

Vereador Everton tem mandato com ações parlamentares propositivas / Foto: João Éric / O Pantaneiro

No embalo da Pantanal Tech, o vereador Everton Romero (PSDB), apresentou projeto e conseguiu aprovação unânime dos seus pares na Câmara Municipal Aquidauana, para a criação do Programa Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (PMCTI), no município.

A Lei foi sancionada pelo prefeito Mauro Luiz batista, o Mauro do Atlântico, diante do governador Eduardo Riedel, das senadoras Tereza Cristina e Soraya Thronicke, prefeitos e vereadores, durante a solenidade de abertura da Pantanal Tech, dia 26, quinta-feira.

Com a sanção da Lei nº 2.999/2025, fica criado o Programa Municipal de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico no município.

“O que vocês estão fazendo é um passo gigantesco rumo ao futuro. São poucos os municípios que contam com uma legislação como essa. Vocês estão trazendo o futuro para o presente e, com isso, revolucionando a história. Parabéns ao presidente Everton Romero pela iniciativa e aos vereadores pela aprovação”, declarou Ricardo Senna, secretário executivo da SEMADESC (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul).

O mandato do vereador Everton é pautado por ações parlamentares práticas. Na mesma ocasião, houve a sanção de outra lei criada por meio de projeto de sua autoria: a Lei nº 3.000/2025, que oficializa a inclusão do evento Pantanal Tech no calendário oficial de eventos do município.

“Em nome da UEMS, dos expositores e de todos os participantes do Pantanal Tech, agradeço à Câmara de Aquidauana, especialmente ao presidente Everton Romero, que deu ainda mais destaque ao evento com a autoria desta lei. Neste ano, esperamos mais de 20 mil visitantes, consolidando o Pantanal Tech como o principal encontro voltado à produção sustentável no Pantanal”, afirmou Laércio de Carvalho, reitor da UEMS.

* Com informações da Câmara Municipal de Aquidauana