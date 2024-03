Lei que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação Recreativa União é sancionada

Alems

Foi sancionada a Lei 6.191 de 2024, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação Recreativa União, com sede no município de Brasilândia. A nova norma foi publicada na edição do Diário Oficial desta terça-feira (5).

A instituição, de caráter privado e sem fins lucrativos, foi fundada em 6 de fevereiro de 1982. Responsável pela realização de eventos tradicionais no município, a associação faz a distribuição dos lucros obtidos às entidades assistenciais e ao Hospital de Brasilândia. Ao todo, foram mais de R$ 335 mil reais já doados.

Também foi publicada a Lei 6.192 de 2024, que visa revogar a Lei 3.453 de 2007, que declarou de Utilidade Pública Estadual a Fundação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Vida Bonito, uma vez que houve a extinção da entidade.