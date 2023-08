Lei: Reconhecida a Utilidade Pública do Instituto Florestinha

A nova lei é de autoria do deputado estadual Antonio Vaz / Divulgação

Foi sancionada a Lei 6.096, de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que declara de Utilidade Pública Estadual o Instituto Florestinha de Educação Ambiental do Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. A nova norma foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, 11.

Inicialmente, o instituto foi criado com o objetivo de reduzir os problemas de invasões por crianças e adolescentes para caçar animais com estilingues em uma reserva florestal, no Jardim Presidente. Com o êxito do projeto, foram criadas ações de socialização e os jovens carentes dos bairros circunvizinhos à Unidade de Conservação foram incluídos nas atividades.

Cidadania, Disciplina e Educação Ambiental passaram a ser a visão do projeto e, atualmente, são 120 crianças e adolescentes que são orientadas pelos policiais militares ambientais. Uma unidade do instituto está localizada no Parque Cônsul Assaf Trad e funciona como um Centro de Educação Ambiental, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur).