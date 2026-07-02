Lei torna Salvador capital simbólica do Brasil em 2 de Julho

Rovena Rosa/Agência Brasil

A partir deste ano, Salvador passa a ser, simbolicamente, a capital do Brasil no dia 2 de julho, data em que a Bahia celebra a consolidação da Independência do país.

A medida, prevista em lei sancionada nesta quarta-feira (1º) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não altera o funcionamento dos órgãos federais em Brasília e restringe-se à realização de atos oficiais e protocolares relacionados à celebração.

A lei também prevê que a organização da programação, da logística e da segurança dos eventos ficará a cargo do Poder Executivo, em articulação com os demais Poderes e com as autoridades estaduais e municipais.

A iniciativa é uma forma de reconhecer nacionalmente a importância histórica da data, considerada por muitos historiadores o marco da consolidação da Independência do Brasil.

Independência

Embora a Independência tenha sido proclamada por dom Pedro em 7 de setembro de 1822, tropas portuguesas permaneceram em diferentes regiões do território, especialmente na Bahia, onde resistiram à separação do Brasil de Portugal. Os confrontos se estenderam por meses, mobilizando militares e a população baiana em batalhas travadas principalmente no Recôncavo Baiano.

Somente em 2 de julho de 1823, com a retirada definitiva das tropas portuguesas de Salvador, o processo de independência foi efetivamente consolidado. A data é celebrada anualmente pelos baianos com desfiles cívicos, cortejos e manifestações populares.

No ano passado, o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional projeto para instituir o 2 de Julho como o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. Ao anunciar a proposta, o presidente defendeu maior reconhecimento ao papel desempenhado pela Bahia no processo de emancipação do país.

Capital simbólica

A transferência simbólica da sede do governo federal para outra cidade não é inédita. Em 1993, Salvador já havia recebido simbolicamente a sede do governo durante a realização da 3ª Conferência Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo. Mais recentemente, em 2025, uma lei transferiu temporariamente a sede do governo para Belém durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

A proposta que deu origem à nova lei foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado com o objetivo de reforçar o reconhecimento histórico do papel da Bahia na consolidação da soberania nacional e valorizar as celebrações do 2 de Julho.