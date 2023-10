Liderança no Agronegócio: deputado João César Mattogrosso recebeu homenagem na Capital

Divulgação

Na última sexta-feira, 6, o deputado João César Mattogrosso (PSDB) representou a Assembleia Legislativa e foi um dos homenageados na solenidade de outorga da ‘Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio’ da Câmara Municipal de Campo Grande. O reconhecimento enalteceu a atuação de lideranças e pesquisadores do agronegócio, um dos principais pilares da economia regional e nacional.

Para João César Mattogrosso, que foi vereador de 2017 ao início de 2023, receber a medalha por indicação do vereador Coronel Alírio Villasanti é motivo de muita honra. “Estamos aqui na Câmara Municipal a convite do meu amigo vereador Coronel Alírio Villasanti. Gostaria de agradecer por essa indicação tão importante, pois sabemos da relevância do agronegócio para nossa economia como um todo. Sempre uma grande emoção estar nesta Casa que tenho maior carinho e orgulho”, agradeceu o parlamentar.

A grande homenageada da noite, que dá nome à comenda, a senadora Tereza Cristina chamou atenção para a atividade. “Fiquei surpresa em ter meu nome em uma medalha com esse peso e relevância. Ela não é um prêmio apenas para mim, mas para todos os representantes de Mato Grosso do Sul, estado que sempre foi protagonista do agronegócio nacional”, relatou Tereza Cristina.

Conforme justificativa para aprovação da homenagem, a escolha do nome da senadora por Mato Grosso do Sul e ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para a medalha se dá devido ao importante trabalho pelo desenvolvimento do agronegócio do Brasil. “O legislativo municipal foi muito feliz ao fazer essa escolha, pois realmente a nossa senadora, que sempre será lembrada por sua atuação de excelência e histórica à frente do MAPA, é uma super representante dessa pauta, o que nos deixa ainda mais lisonjeados em receber essa homenagem”, enfatizou o deputado João César Mattogrosso, ao parabenizar o proponente vereador Professor Riverton.

Também prestigiaram a solenidade o governador Eduardo Riedel (PSDB); o secretário Estadual da Casa Civil, Eduardo Rocha; os deputados estaduais Jamilson Name e Junior Mochi, entre outras autoridades. Empresários do agro e entidades representativas do setor também compareceram em peso.

BIOGRAFIA – João César Mattogrosso tem 39 anos, natural de Campo Grande – MS, pai da Maria Cecília, é empresário do segmento de sementes de pastagem, sócio da Germisul Sementes de Pastagem e da Pasto Brasil Sementes. Sua conexão com o agronegócio começou há mais de 28 anos, através dos negócios da família e foi crescente até assumir a condução dos trabalhos e novos desafios.

Deputado Estadual pelo PSDB, foi Vereador por Campo Grande eleito e reeleito, exercendo o mandato de 2017 até o início de 2023 na Câmara Municipal. Durante a vereança chegou a se licenciar do mandato parlamentar por 11 meses para ser o titular da então Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura (Secic), do Governo MS.

É membro titular da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.