Lideranças tucanas apontam que Mauro do Atlântico pode ser candidato a prefeito pelo PSDB

Mauro em seu discurso

O empresário e ex-presidente da Câmara de Aquidauana, Mauro do Atlântico, se filiou ao PSDB em grande festa nessa segunda-feira, 20, no Clube Arpa, em Aquidauana. A filiação foi prestigiada por vereadores, lideranças locais, prefeito Odilon Ribeiro, e deputados como Mara Caseiro, Paulo Corrêa e Dagoberto Nogueira. E entre os comentários mais incisivos está a possibilidade dele ser pré-candidato a prefeitura nas próximas eleições.

Na ocasião, diversas lideranças da cidade também assinaram a entrada no ninho tucano. E Mauro é visto como próxima liderança a sentar na cadeira do Executivo caso vença a eleição.

Mauro do Atlântico está feliz com a nova casa e declarou que vai trabalhar pela cidade, numa sinalização de que já há conversas entorno das eleições. “ É dia de festa, isso se deve ao prestígio do nosso prefeito, do ex-governador Reinaldo, e nós estamos sendo muito bem acolhidos no PSDB. Espero trabalhar por Aquidauana de forma responsável juntamente com todos os novos amigos, também com o MDB que continua nos prestigiando e com os demais partidos da grande aliança que se forma em torno da gestão do prefeito Odilon. Estamos muito felizes”.

O presidente regional, ex-governador Reinaldo Azambuja, disse que o PSDB é um partido muito forte na cidade e que o atual prefeito construiu um legado. “O PSDB está se fortalecendo ainda mais em Aquidauana. É uma alegria filiar o Mauro, e todas essas lideranças, representantes dos segmentos organizados, fortalecer as instâncias do PSDB, trazer principalmente pessoas que vêm para somar”, disse o tucano que elogiou os integrantes do time.

“Eu entendo a política como uma somatória de esforços em benefício das pessoas. Durante esses oito anos, o prefeito Odilon, com a sua equipe, fez um grande trabalho. O Mauro sempre foi um parceiro, um empresário de sucesso, uma pessoa que prega, uma pessoa que trabalha e muitas pessoas que militam chegam agora para somar e multiplicar o nosso partido aqui em Aquidauana”, finaliza Azambuja.

O prefeito Odilon Ribeiro, que é presidente municipal do PSDB destacou ao O Pantaneiro que a ideia é que os afiliados sejam acolhidos no ninho tucano e trabalhem ainda mais por Aquidauana. “O mais importante é manter o time homogêneo, escolher um bom candidato que possa dar continuidade ao nosso trabalho. O candidato mais preparado e que tenha condição de unir vai ser escolhido para nos representar. O Mauro vem somar e ajuda a crescer o partido.”

A deputada Mara Caseiro afirma que o partido é o maior do MS. “Hoje nós estamos indo para 52 prefeitos filiados ao PSDB, temos aí mais de 200 vereadores, temos também várias lideranças filiando-se ao partido, buscando também na próxima eleição ser candidato. E aqui não é diferente, e o PSDB é forte, nós já temos o partido PSDB, e agora trazendo o Mauro e outros que também estão se filiando, fortalece ainda mais”.

O deputado Paulo Corrêa destaca que o partido sempre trabalhou pela cidade. “Sou o secretário-geral do partido, o presidente é o Reinaldo Azambuja, estamos aqui para prestigiar esse hábito de filiação. E o partido sempre fez por Aquidauana, um exemplo é a revitalização da Lagoa Cumprida.”

O deputado federal Dagoberto Nogueira, destacou que Mauro do Atlântico, é uma pessoa que o prefeito Odilon preparou para ser candidato a prefeito. “O Odilon transformou Aquidauana, foi talvez o melhor prefeito até hoje. E tem que seguir essa administração, que é fértil, que fez essas mudanças tanto na área social como na parte estrutural. Hoje Aquidauana é uma nova realidade e deve-se muito ao Odilon. E logicamente ele quer entregar para alguém que tenha competência, que possa também dar continuidade nessa administração”.

O vereador Wézer Luccarelli, líder do prefeito na Câmara, disse que o ato faz parte de um momento decisivo. “É mais um passo que o PSDB está dando. Estamos recebendo o empresário Mauro do Atlântico com algumas lideranças indígenas e outras pessoas que viram no PSDB o caminho, como foi dito aqui pelos que usaram da fala, que o PSDB é um partido hoje desejado até certo ponto. Não quero passar por soberbo, mas o PSDB chegou e construiu esse momento de ser um partido forte, tanto a nível estadual, como a nível municipal. Então, esse número de expressivo que nós tivemos no evento só corrobora com a realidade da nossa construção.”