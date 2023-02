Lindomar é o segundo nomeado de MS no Ministério dos Povos Indígenas

Anomeação foi publicada ontem / Reprodução/RedesSociais

Lindomar Terena foi nomeado como Diretor do Departamento de Promoção da Política Indigenista da Secretaria de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas.

Segundo o site Midiamax, Lindomar Ferreira é o segundo nomeado de Mato Grosso do Sul no ministério.

No início de janeiro, o advogado Luiz Eloy Terena assumiu o cargo de Secretário Executivo do Ministério dos Povos Indígenas no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Eloy atuou na equipe de transição de Lula, participando do Grupo Técnico de Povos Originários do Gabinete de Transição.

O advogado era um dos cotados para assumir o Ministério dos Povos Originários.

O setorial ecossocialista do Psol de Mato Grosso do Sul chegou a criar um manifesto para indicar oficialmente o nome de Eloy.