Londres Machado será líder do governo de MS na Assembleia Legislativa

Londres Machado / Divulgação

O deputado estadual Londres Machado (PP) será o líder do governo de Mato Grosso do Sul na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Pedro Pedrossian Neto (PSD) será o vice-líder.

A informação foi confirmada pela assessoria do deputado. Com seis deputados tucanos eleitos, desde o retorno do trabalho legislativo, Riedel afirmou que o líder não necessariamente seria do partido.

O cargo ficou entre Marcio Fernandes (MDB) e o decano.

Marcio foi escolhido o líder da bancada do G10 depois de reunião com o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha (MDB), por volta das 11h de ontem (15). Assim, Londres fica como líder.

Nas eleições do ano passado, o PP apoiou a candidatura de Riedel ao governo e elegeu dois deputados estaduais: Londres e Gerson Claro, que é o presidente da Casa de Leis.

Histórico

Londres está no 13º mandato e já presidiu a Assembleia Legislativa por 7 vezes, além de ter exercido outros cargos na Mesa Diretora ao longo dos mais de 40 anos na vida pública. O parlamentar participa do Legislativo Estadual desde a Assembleia Constituinte e conquistou 12 mandatos de forma consecutiva.