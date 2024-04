Lula faz bate e volta para inaugurar frigorífico em Campo Grande

Presidente Lula / Fabio Rodrigues-Pozzebom - Agência Brasil

O presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva chega em Campo Grande na manhã desta sexta-feira (12) para inauguração de frigorífico.

Conforme a agenda disponibilizada pelo Palácio do Planalto, o desembarque do presidente no Aeroporto Internacional de Campo Grande é previsto para 9h35, horário local.

A visita à planta frigorífica em Campo Grande será às 10h, na BR-060, no JBS. Recentemente, a planta foi autorizada a exportar para a China, o maior comprador da carne do Brasil. A indústria exporta para os Estados Unidos, Argentina, União Europeia, Hong Kong, Emirados Árabes, Chile, Argélia e Egito.

O presidente participa ainda do ato de comemoração da habilitação de 38 frigoríficos para exportação de carnes para a China, às 10h30.

Ainda conforme a agenda presidencial, às 13h30 Lula vai a São Paulo para participar de reunião com representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) e de montadoras do setor automobilístico.