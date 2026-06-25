Lula participa de evento que retoma obras da UFN-III em Três Lagoas

Empreendimento receberá investimento superior a R$ 5 bilhões e tem previsão de iniciar operação comercial em 2029
Durante o evento, foram assinados os principais contratos para a conclusão da unidade, considerada uma das maiores fábricas de fertilizantes da América Latina / Ricardo Stuckert/PR
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quinta-feira (25), em Três Lagoas, da cerimônia que marcou a retomada das obras da UFN-III (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III), empreendimento da Petrobras considerado estratégico para ampliar a produção nacional de fertilizantes.
Paralisada desde 2015, a obra teve sua retomada confirmada após reavaliações técnicas e econômicas realizadas pela estatal. O projeto integra o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e contará com investimentos superiores a R$ 5 bilhões.
Durante o evento, foram assinados os principais contratos para a conclusão da unidade, considerada uma das maiores fábricas de fertilizantes da América Latina. A expectativa é que as obras gerem cerca de 8 mil empregos diretos e indiretos, além de movimentar diversos setores da economia regional, como transporte, comércio, alimentação, hospedagem e prestação de serviços.
“Estou orgulhoso porque ainda sonho que a gente vai ter acima de 70% de todo o fertilizante que nós precisamos nesse país. Porque um país jamais será soberano se ele não for dono das coisas principais que ele produz”, discursou Lula.
Localizada em Três Lagoas, a planta ocupa uma posição estratégica próxima aos principais polos agrícolas do Centro-Oeste. A região concentra, aproximadamente, 40% da demanda nacional por ureia, fertilizante amplamente utilizado em culturas como milho, cana-de-açúcar, algodão e pastagens.
Quando entrar em operação, prevista para 2029, a UFN-III terá capacidade para produzir 3.600 toneladas diárias de ureia granulada e 2.200 toneladas de amônia por dia. A produção anual estimada é de cerca de 1,3 milhão de toneladas de ureia, volume equivalente a aproximadamente 16% da demanda brasileira pelo produto.
Segundo a Petrobras, a retomada da unidade faz parte da estratégia de ampliar a produção nacional de fertilizantes nitrogenados e reduzir a dependência de importações. Atualmente, grande parte da ureia consumida no país é adquirida no mercado externo.
Além do presidente Lula, participaram da cerimônia a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PP) , além de autoridades estaduais, municipais e representantes do setor produtivo.
Luto
Engenheiro de formação, ele governou o estado em dois períodos, foi prefeito de Campo Grande e senador da República
Tem pantaneiro fazendo aniversário
Ainda criança, aos 12 anos, ele acompanhou a família na mudança para Aquidauana; de peão de fazenda a peão de comitiva, enfrentou estrada, sol forte e serviço pesado sem recuar
Benefício social
Valor médio recebido pelas famílias chega a R$ 677,66 com os adicionais previstos pelo programa
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