Lula participa de evento que retoma obras da UFN-III em Três Lagoas

Durante o evento, foram assinados os principais contratos para a conclusão da unidade, considerada uma das maiores fábricas de fertilizantes da América Latina / Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quinta-feira (25), em Três Lagoas, da cerimônia que marcou a retomada das obras da UFN-III (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III), empreendimento da Petrobras considerado estratégico para ampliar a produção nacional de fertilizantes.

Paralisada desde 2015, a obra teve sua retomada confirmada após reavaliações técnicas e econômicas realizadas pela estatal. O projeto integra o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e contará com investimentos superiores a R$ 5 bilhões.

Durante o evento, foram assinados os principais contratos para a conclusão da unidade, considerada uma das maiores fábricas de fertilizantes da América Latina. A expectativa é que as obras gerem cerca de 8 mil empregos diretos e indiretos, além de movimentar diversos setores da economia regional, como transporte, comércio, alimentação, hospedagem e prestação de serviços.

“Estou orgulhoso porque ainda sonho que a gente vai ter acima de 70% de todo o fertilizante que nós precisamos nesse país. Porque um país jamais será soberano se ele não for dono das coisas principais que ele produz”, discursou Lula.

Localizada em Três Lagoas, a planta ocupa uma posição estratégica próxima aos principais polos agrícolas do Centro-Oeste. A região concentra, aproximadamente, 40% da demanda nacional por ureia, fertilizante amplamente utilizado em culturas como milho, cana-de-açúcar, algodão e pastagens.

Quando entrar em operação, prevista para 2029, a UFN-III terá capacidade para produzir 3.600 toneladas diárias de ureia granulada e 2.200 toneladas de amônia por dia. A produção anual estimada é de cerca de 1,3 milhão de toneladas de ureia, volume equivalente a aproximadamente 16% da demanda brasileira pelo produto.

Segundo a Petrobras, a retomada da unidade faz parte da estratégia de ampliar a produção nacional de fertilizantes nitrogenados e reduzir a dependência de importações. Atualmente, grande parte da ureia consumida no país é adquirida no mercado externo.

Além do presidente Lula, participaram da cerimônia a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PP) , além de autoridades estaduais, municipais e representantes do setor produtivo.