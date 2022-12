Lula retorna a Brasília para negociações com Simone Tebet

Ricardo Stuckert

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), viaja para Brasília e deve retomar as negociações com a senadora de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet (MDB) ainda hoje (26).

Eles tentam resolver sobre a participação da sul-mato-grossense no governo.

Desde a eleição de Lula, a senadora está em conversa para definir sua posição no novo governo.

Simone ainda não tem um lugar no primeiro escalão. Ela afirmou que gostaria de ocupar o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo Auxílio Brasil, mas parece haver resistência quanto a isso, por parte do PT.