Lula troca no Comando do Exército

De acordo com o G1, o general Arruda foi substituído por Tomás Miguel Ribeiro Paiva, Comandante Militar do Sudeste e favorito de aliados do presidente para ocupar o posto.

No fim da noite de sábado, o ministro da Defesa José Múcio Monteiro afirmou que houve uma "fratura de confiança" na relação com o Exército.

“Evidentemente, depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente do comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós precisávamos estancar isso logo no início desse episódio. Até para que nós pudéssemos superar esse episódio”, disse o ministro em um breve pronunciamento no Palácio do Planalto.

A demissão de Arruda entra na lista de outras crises entre civis e militares desde a redemocratização.

O crescimento da participação de integrantes das Forças Armadas no governo federal foi registrado no governo Dilma Rousseff (2011-2016), mas deu um salto na gestão do ex-presidente Michel Temer e se consolidou no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.