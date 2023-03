Magistrados discutem políticas penais de MS com governador

Divulgação

Nesta semana, o presidente do Tribunal de Justiça de MS, Des. Sérgio Fernandes Martins, esteve na governadoria para levar ao governador Eduardo Riedel o Relatório de Gestão da Covep/GMF/MS, biênio 2021/2022, e o Relatório Unidades da Federação 2020/2022 - Sistema Penal e Socioeducativo, do Programa Fazendo Justiça do CNJ.

Com o desembargador estavam o supervisor da Coordenadoria das Varas de Execução Penal (Covep) e do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/MS), Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, a Procuradora-Geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, e o secretário estadual de Segurança Pública e Justiça, Antônio Carlos Videira.

Participaram ainda do encontro o juiz auxiliar da Presidência do TJMS, César Castilho Marques, o juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, José Eduardo Neder Meneghelli, os juízes da Capital Fernando Chemin Cury (1ª VEP), Albino Coimbra Neto (2ª VEP) e Luiz Felipe Medeiros Vieira (Vepin), além do assessor técnico especializado da Covep, Eduardo Silva Mattos.

Aproveitando a presença do presidente do TJMS e do governador, o supervisor da Covep e os juízes apresentaram uma pauta com questões afetas à execução penal e ao sistema carcerário do Estado que demandam providências no âmbito governamental.