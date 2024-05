Maio Laranja: Parlamentares reforçam conscientização para evitar violência

Divulgação

O deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos) abordou nesta manhã (7), na tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a Lei Estadual 3.707/2009, de sua autoria. “O meu projeto foi apresentado porque lembrei de um caso que aconteceu quando eu trabalhava no hospital, com um bebê de apenas 10 meses de idade, o bebê violentado morreu”, informou.

“Esse é um dos piores crimes que possa imaginar, eu chamaria de mãe de todos eles, contra a criança, indefesa, e a grande maioria, e acontece justamente no ambiente que deveria ter a proteção, dentro do lar, infelizmente. O objetivo da lei é conscientizar e criar mecanismos para que as pessoas fizessem os devidos encaminhamentos quando soubessem sobre isso. Dados da Segurança Pública apontam 261 casos de estupro de vulnerável, de 0 a 11 anos", relatou

“Se fosse apenas um caso, já era motivo de repulsa e indignação, mas criamos essa lei para conscientizar a população. A criança é oprimida por esse crime, e atualmente temos religiosos, políticos e vários presos por conta desse crime. É preciso que continuemos a trabalhar na perspectiva de ajudar o trabalho da polícia. Elogio a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que realiza esse trabalho, que eu classifico em muito difícil", concluiu Professor Rinaldo Modesto.

A deputada Lia Nogueira (PSDB) reiterou a pertinência da fala. “A Polícia Civil tem feito um excelente trabalho em Mato Grosso do Sul. Esse tipo de crime me causa repulsa. Quando eu fazia cobertura de polícia, no ofício de jornalista, me recordo que quando esse crime surgia, era algo que nos tirava o chão, com casos de até bebês violentados, que morreram. Isso é inadmissível, temos que avançar muito nesse quesito. Esse Parlamento é fundamental para que esse assunto seja multiplicado, sua lei vem para que a gente possa conscientizar. A população indígena também sofre com isso e precisamos protegê-las”, destacou.

O abuso sexual de crianças e adolescente também é um tema abordado pela Coleção Cidadania é o Bicho, produzida pela Gerência de Mídias Sociais da ALEMS. De uma forma delicada, o diálogo entre os bichinhos que integram a história ilustrada, traz informação e alerta sobre o tema para crianças e adultos.