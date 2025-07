Mais 249 famílias realizam sonho da casa própria em MS

Saul Schramm/Secom

O Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a União e seis municípios, vai entregar 249 novas moradias a famílias de comunidades indígenas, ribeirinhas, assentamentos e do público em geral. O investimento total é de R$ 32,8 milhões, sendo R$ 24,5 milhões do Governo Federal e R$ 7,1 milhões do Estado.

Durante o evento, o governador Eduardo Riedel destacou a importância das parcerias para ampliar o acesso à moradia. “A habitação sempre teve um cuidado especial na nossa gestão. O Estado está crescendo e recebendo grandes investimentos privados, por isso é essencial garantir moradia para nossa população e para quem está chegando”, afirmou.

Ele também reforçou o papel do Estado como parceiro ativo nos projetos. “Sempre entramos com a contrapartida necessária. Nosso foco é melhorar a vida das pessoas, sem deixar ninguém para trás, incluindo as comunidades indígenas”, completou.

As novas unidades habitacionais fazem parte do Programa Minha Casa, Minha Vida, nas modalidades Rural e Entidades, coordenado no Estado pela Agehab (Agência de Habitação Popular de MS), em parceria com o Governo Federal.

Com a nova etapa, o Estado alcança 2.077 moradias contratadas dentro dessas modalidades, totalizando R$ 246,4 milhões em investimentos.

O secretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento e Orçamento, João Victor Villaverde, destacou a força da parceria entre os entes.

“Mato Grosso do Sul é exemplo de gestão municipalista. Essa união entre governo estadual, federal e prefeituras tem garantido que cada vez mais famílias sejam beneficiadas”, disse.

Municípios contemplados

Seis cidades receberão as novas moradias:

Anaurilândia – 14 casas no Assentamento Esperança

Bela Vista – 43 unidades na Aldeia Pirakua

Bonito – 114 moradias para o público geral

Ladário – 13 casas para a comunidade ribeirinha da APA Baía Negra

Miranda – 30 moradias na Aldeia Mãe Terra

Ponta Porã – 35 casas (23 na Aldeia Lima Campos e 12 na Aldeia Piraquá)

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, agradeceu a iniciativa:

“O momento é de gratidão. Todos os envolvidos têm papel fundamental nesse processo. A população pode confiar, os benefícios estão chegando.”

Representando a Caixa Econômica Federal, o superintendente Augusto César Vilhalba ressaltou que o Estado é destaque nacional no setor. “Desde janeiro de 2014, já são R$ 570 milhões investidos em habitação, com 3,6 mil unidades entregues em 36 municípios sul-mato-grossenses. Temos motivos para celebrar”, concluiu.

