Mais dois vereadores de Nioaque se filiam ao PSDB

Os vereadores de Nioaque, Seco e Careca do Uirapuru, ingressaram nesta quarta-feira (03), no PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira).

O ato aconteceu na sede estadual do partido, em Campo Grande, com presença do Presidente Estadual do partido, o ex-governador Reinaldo Azambuja.

Seco era do PP, e o Careca do MDB, ambos aproveitaram a janela partidária para se filiar no PSDB visando a reeleição nas eleições de outubro deste ano.

O partido já conta com o atual presidente da Câmara Municipal de Nioaque, Silas Ferreira e da vereadora Cândida Thereza.

Sendo assim, o PSDB conta com 04 vereadores em Nioaque, somando com sobras a maior bancada no município.

Valdir Júnior (Prefeito), e Danilo Catti (Vice-Prefeito), também são do partido.

Reinaldo Azambuja, deu boas-vindas aos novos vereadores do partido e deseja boa sorte aos mesmos nas eleições deste ano.