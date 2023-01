Manifestantes desmontam últimas barracas e saem da frente do CMO

Manifestantes demontando as barracas / Campo Grande News/Henrique Kawaminami

Após 70 dias, manifestantes contrários à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram obrigados a deixar a Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.

Segundo o site Campo Grande News, as últimas barracas do acampamento dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram desmontadas na tarde de ontem (9), em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste), onde estavam desde 31 de outubro.