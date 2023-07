Manutenção da Baia Negra entra no cronograma de obras de Aquidauana

Reunião pela manhã / Foto: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 10, o prefeito Odilon Ribeiro recebeu os produtores rurais que têm propriedades na Baia Negra, no Pantanal de Aquidauana. O município incluiu a região no cronograma de obras e manutenção.

Os produtores solicitaram ao prefeito Odilon a recuperação das estradas vicinais para o escoamento da produção. Conforme reivindicação, o trecho que precisa ser recuperado inicia na Fazenda Santa Isabel até a divisa da Fazenda Guarani, totalizando cerca de 55 km.

Em resposta a solicitação dos produtores, o prefeito Odilon Ribeiro afirmou que o serviço na região da Baia Negra será inserido na programação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, onde serão executados o patrolamento das estradas vicinais e a instalação de tubos para maior vazão de águas pluviais e das vazantes.

“Nossa equipe começa a trabalhar na região da Baia Negra no próximo dia 01 de agosto. Enviaremos nossos servidores com maquinários para realização dos serviços, para dar condições de trafegabilidade inclusive para o transporte escolar e escoação da produção. Contamos com a parceria dos fazendeiros para o bom andamento dos serviços”, afirmou o prefeito Odilon.

Também participaram da reunião o produtor rural e ex-prefeito José Henrique Trindade; o secretário municipal de Administração, Marluce Luglio; Ronaldo Ângelo, de Planejamento; Marcio Albuquerque, assessor especial de transporte da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais; e o vereador Sebastiãozinho do Taboco.

Até o momento, a Prefeitura de Aquidauana concluiu a recuperação da estrutura de três pontes e está trabalhando no conserto de mais duas pontes na região do Pantanal.

*Com assessoria de imprensa.