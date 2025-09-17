Acessibilidade

17 de Setembro de 2025 • 20:00

Política

Mara Caseiro busca a construção de parque poliesportivo em Dourados

Deputada defendeu que espaço vai além do lazer

Redação

Publicado em 17/09/2025 às 16:58

Mara Caseiro / Divulgação

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) pediu ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, e ao diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Paulo Ricardo, a destinação de recursos para a construção de um Parque Público Poliesportivo e Recreativo na região do Monte Sião, em Dourados. O pedido, atende solicitação do vereador Adilson Freitas Valdez (Dill do Povo), da Câmara Municipal de Dourados, e contempla diretamente os bairros Jardim Maracanã, Pelicano, Canaã I, Santa Maria e adjacências.

Na justificativa, Mara Caseiro ressaltou que a região é marcada por acelerado crescimento populacional, mas sofre com a falta de infraestrutura pública adequada para o lazer, a prática esportiva e o convívio comunitário. Segundo a deputada, a ausência de espaços destinados a essas atividades compromete a qualidade de vida de crianças, adolescentes e idosos, que não dispõem de locais seguros e acessíveis para esportes e recreação. Como exemplo, ela citou o Ceper do Jardim América, em Dourados, que se tornou um ponto de encontro comunitário e trouxe impactos positivos para a saúde, a segurança e a integração social da população.

A parlamentar destacou que a construção do parque poliesportivo vai além da criação de um espaço de lazer.

A proposta, segundo ela, representa um avanço para a valorização urbana, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região. “Estamos defendendo um legítimo interesse da comunidade de Monte Sião e bairros vizinhos. Esse parque vai além do lazer: ele representa saúde, segurança, inclusão e valorização urbana. Contamos com a sensibilidade do Governo do Estado para incluir essa obra no planejamento estratégico de investimentos em Dourados”, afirmou Mara Caseiro.

