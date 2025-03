Mara Caseiro pede programa estadual para autismo em MS

Divulgação

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou ao governador Eduardo Riedel a realização de estudos técnicos para viabilizar um programa estadual de apoio aos municípios de Mato Grosso do Sul. O objetivo é garantir suporte técnico e financeiro para a implantação e ampliação de serviços especializados no atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O pedido foi encaminhado também ao secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, à secretária de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira, e à secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza da Silva. A solicitação surgiu a partir de reivindicações de vereadores de diversas cidades, que denunciaram a falta ou precariedade desses serviços em seus municípios.

Mara Caseiro destacou que o TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento que exige diagnóstico precoce e tratamento especializado, realizado por profissionais como médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais. "Muitos municípios do interior não possuem estrutura adequada, o que obriga as famílias a se deslocarem para centros maiores, como Campo Grande, sobrecarregando os serviços e tornando o acesso ao tratamento mais difícil", ressaltou.

A deputada enfatizou que o deslocamento frequente representa um desafio financeiro e logístico para as famílias, comprometendo a continuidade do atendimento. “As intervenções para TEA podem ocorrer duas ou três vezes por semana, tornando esse deslocamento insustentável para muitas famílias”, explicou.

Diante desse cenário, Mara Caseiro defende a descentralização do atendimento, permitindo que mais municípios tenham acesso a equipes multidisciplinares. O estudo técnico solicitado ao governo busca avaliar a viabilidade da proposta e garantir que as cidades menores também possam oferecer um serviço adequado e próximo à população.