Mara Caseiro solicita maior segurança em ponte de concreto em Camapuã

Divulgação

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) pediu ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho a realização de estudos técnicos e posterior instalação de proteção lateral na ponte de concreto sobre o Rio Garimpo, em Camapuã. A indicação apresentada na sessão de hoje (20), atende pedido do vereador Professor Jean.

Construída na região central de Camapuã, no prolongamento da Rua Campo Grande, a ponte facilita o acesso das pessoas aos bairros e também ao parque de exposições da cidade. “Tendo em vista a importância deste acesso e por ser bastante utilizada pelos camapuanenses é primordial que haja segurança”, destacou a deputada.

A proteção lateral solicitada ao governo estadual seria do tipo guard rail. “Para que se evitem acidentes, é também necessário que sejam instaladas telas de proteção na estrutura da ponte, com o intuito de oferecer maior grau de segurança à população do município”, afirmou Mara Caseiro.