Mara Caseiro solicita recapeamento da MS-450 em Aquidauana

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) pediu atenção do governo estadual na Rodovia MS- 450, conhecida como Estrada Parque que liga os distritos de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, e Piraputanga e Camisão, em Aquidauana.

A indicação apresentada na sessão desta quarta-feira (21) foi encaminhada ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL, Mauro Azambuja Rondon.

Inaugurado em 2019, o trecho da rodovia encontra-se com buracos e desníveis. “Sabe-se que as características iniciais de um pavimento se degradam com a passagem do tempo, sobretudo, em razão do uso e das ações climáticas. A MS-450 não foge a esta regra, já que é via bastante utilizada pelos motoristas da região e indispensável para o escoamento da produção dos municípios mencionados nesta Indicação”, disse a deputada.

Mara Caseiro destacou que as precárias condições rodoviárias impactam no bem-estar da população e são barreiras reais para a agricultura, indústria e comércio, fatores que podem impedir tentativas de alcançar o almejado progresso econômico. “Acima dos entraves econômicos causados pela situação da via, está a necessidade de prover ao cidadão um sistema viário que possibilite a movimentação de veículos com fluidez, conforto e, sobretudo, segurança. Por isso, peço que a presente indicação seja atendida”, finalizou ela.