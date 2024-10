Mara Caseiro usa tribuna em defesa da valorização dos podólogos

Wagner Guimarães

Podólogas que atuam em Campo Grande e no interior do Estado estiveram presentes na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), na manhã desta quarta-feira (23), para acompanhar o discurso da deputada Mara Caseiro (PSDB), em defesa da valorização e reconhecimento da profissão.

A parlamentar é autora da Lei 6.324 de 2024, que estabeleceu as diretrizes para o estímulo da atividade de podólogo, no âmbito do Estado. Nas ações estão o incentivo à realização de palestras e cursos com esclarecimentos sobre a profissão e o direcionamento da atividade para promoção, proteção e recuperação da saúde da população.

Mara reforçou a importância do trabalho dos podólogos, especialmente para atendimento aos pacientes diabéticos. “São profissionais que atuam para prevenir problemas de saúde. Os pacientes com diabetes podem ter complicações com infecções e problemas de circulação. Com o trabalho dos podólogos, que tratam adequadamente as lesões nos pés, são evitadas amputações”, disse.

A deputada defendeu que os podólogos estejam presentes nas unidades de saúde do Estado. “Isso representará grande economia de recursos públicos, ao evitar os altos custos das cirurgias de amputação. Vou lutar para que esse serviço seja oferecido nas unidades de saúde, atendendo as pessoas carentes que necessitam”.