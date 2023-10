Marcha pela Vida pode entrar no Calendário Oficial do Estado de MS

Antônio Vaz

O deputado Antonio Vaz (Republicanos) apresentou, durante a sessão ordinária desta quarta-feira, 18, o Projeto de Lei que incluiu no Calendário Oficial de Eventos do Estado a Marcha pela Vida, a ser realizada, anualmente, em 8 de outubro. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Para a realização do evento, o Poder Executivo poderá firmar parceria com organizações e a iniciativa privada, como o Comitê Sul-Mato-Grossense da Cidadania pela Vida – Brasil sem Aborto. A marcha é uma mobilização que busca fortalecer e defender os valores da vida da concepção até o seu fim natural.

“É uma manifestação de cidadãos que defendem a proteção e a preservação do direito fundamental à vida, uma prerrogativa que deve ser resguardada e promovida pela sociedade e Estado. O principal objetivo é conscientizar a população sobre a importância da vida desde os seus primórdios”, destacou Vaz.

Em 8 de outubro é celebrado o Dia do Nascituro. A nomenclatura tem origem do latim ‘nascituru’ – aquele que há de nascer. “Acreditamos que cada ser humano tem um valor único e insubstituível, independentemente da idade, condição de saúde, raça, gênero ou qualquer outra caraterística. A vida é um direito alienável e deve ser valorizada em todas as suas formas”, afirmou o parlamentar.