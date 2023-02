Marcio Fernandes disse que volta aos trabalhos com forças renovadas para novo mandato

O Parlamentar afirmou que a bancada emedebista votará em bloco na chapa para a Mesa Diretora / Henrique Arakaki/Jornal Midiamax

Um dos 24 parlamentares que tomam posse na Alems (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul), o deputado estadual Marcio Fernandes (MDB) disse hoje (1º), que o quinto mandato é a renovação das forças e de esperança.

"Viemos com as forças renovadas, as esperanças renovadas. Agora é determinação e trabalhar bastante", ressaltou.

O Parlamentar afirmou que a bancada emedebista votará em bloco na chapa para a Mesa Diretora composta por Gerson Claro (PP) para presidente, Renato Câmara (MDB) para 1º vice-presidente, Paulo Corrêa (PSDB) para 1º secretário e Pedro Kemp (PT) para 2º secretário.

"A chapa é com o Kemp para a segunda secretaria. O David procurou [se candidatar], mas o MDB vai votar em bloco nessa chapa. Ele optou pela candidatura avulsa", concluiu.

Posse na Assembleia de MS

Os 24 deputados estaduais eleitos em 2022 tomam posse hoje. Eles ainda elegem os membros da Mesa Diretora.

A sessão preparatória será às 9 horas. O presidente da Alems na 11ª Legislatura, Paulo Corrêa (PSDB), assumirá os trabalhos. Dois deputados das maiores bancadas vão secretariar a Mesa.

Em seguida, Corrêa profere o juramento previsto no Regimento Interno. "Prometo desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi conferido, guardar a Constituição Federal e a Estadual, e servir a minha Pátria promovendo o bem geral do Estado de Mato Grosso do Sul". Todos os parlamentares concluem com "Assim eu prometo".

Em seguida, haverá discursos. A eleição da Mesa Diretora acontecerá ainda hoje. Serão eleitos o presidente, três vice-presidentes e três secretários.

Nenhum dos atuais membros da Mesa Diretora poderá disputar a reeleição, mas podem concorrer a cargos diferentes. É possível concorrer com chapa completa ou lançar candidatura avulsa.