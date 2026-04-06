Marquinhos e Soraya trocam de partido no fim do prazo para mudanças de legenda

Senadora migrou para o PSB; ex-prefeito de Campo Grande assinou filiação ao PV; Beto Pereira, Dagoberto e Geraldo Resende também trocaram de siglas
A mudança da senadora ocorreu no último dia do prazo e surpreendeu aliados / Top Mídia News
Terminou no sábado (4) o prazo para políticos com mandato mudarem de partido sem risco de perda do cargo, e Mato Grosso do Sul registrou movimentações expressivas nos últimos dias. A senadora Soraya Thronicke e o ex-prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad foram os nomes de maior destaque nas trocas de legenda, conforme o site Top Mídia News.
Soraya Thronicke migrou para o PSB, partido que reúne o vice-presidente Geraldo Alckmin, a deputada federal Tábata Amaral, a também sul-mato-grossense Simone Tebet e o prefeito de Recife, João Campos. A senadora deve tentar a reeleição em 2026 e pretende dar palanque para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Mato Grosso do Sul.
A mudança da senadora ocorreu no último dia do prazo e surpreendeu aliados que apostavam na permanência dela no Podemos. A legenda em Mato Grosso do Sul pode ficar sem chapas para os cargos de deputado estadual e federal na próxima eleição.
Marquinhos Trad, que negociava sua mudança há mais tempo, assinou filiação ao PV (Partido Verde). A legenda, de orientação política de esquerda, deve compor para apoiar a candidatura de Fábio Trad ao Governo de Mato Grosso do Sul. Fábio Trad, irmão de Marquinhos, é filiado ao PT.
Nos últimos dois dias também ocorreram mudanças em outras legendas. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o PSDB ficou com as deputadas estaduais Lia Nogueira e Pedro Caravina e ganhou o deputado Paulo Duarte.
Na Câmara Federal, as trocas incluíram o deputado Beto Pereira, que deixou o PSDB e foi para o Republicanos. O deputado Dagoberto Nogueira deixou o PSDB e assinou filiação ao Progressistas. Já o deputado Geraldo Resende deixou o PSDB e migrou para o União Brasil.
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