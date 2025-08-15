Acessibilidade

15 de Agosto de 2025 • 11:25

Buscar

Últimas notícias
X
Proteção

Mato Grosso do Sul anuncia avanços no combate à violência contra a mulher

O evento reuniu representantes de todas as esferas da rede de proteção

Redação

Publicado em 15/08/2025 às 10:01

Atualizado em 15/08/2025 às 10:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Álvaro Rezende/Secom

Mato Grosso do Sul apresentou, nesta quinta-feira (14), um conjunto de medidas que marca um novo capítulo no enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa é resultado da integração entre Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Prefeitura de Campo Grande, promovendo mudanças estruturais, operacionais e culturais desde fevereiro de 2025.

O evento reuniu representantes de toda a rede de proteção, que destacaram avanços como a modernização de procedimentos, ampliação de atendimentos, uso de inteligência artificial, fortalecimento de políticas públicas e execução de programas de prevenção e acolhimento.

Leia Também

• Suspeito de violência doméstica é alvo de operação em Dois Irmãos do Buriti

• Jardim promove palestra sobre combate à violência contra a mulher

• Bonito promove ações do Agosto Lilás contra a violência doméstica

Para o governador em exercício, José Carlos Barbosa, a ação conjunta é essencial. “Sem união, nada acontece. Passamos de um cenário precário para a era da digitalização, com sistemas integrados entre Governo e Judiciário, atendimentos mais rápidos e ações preventivas que já mostram resultados concretos”, afirmou.

Entre abril e julho, o atendimento às vítimas quase dobrou, passando de uma média de 70 para 138 casos por mês. Medidas como a tarja lilás no SIGO, a medida protetiva eletrônica e a tramitação 100% digital de inquéritos e autos de prisão em flagrante reduziram processos que antes levavam até 48 horas para menos de um minuto.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, destacou que a integração de dados entre Polícia Civil, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria permite identificar rapidamente o histórico do agressor, acionar medidas preventivas e evitar que a vítima seja revitimizada.

As ações colocam Mato Grosso do Sul na vanguarda nacional no enfrentamento à violência contra a mulher, combinando tecnologia, prevenção, atendimento humanizado e responsabilização dos agressores.

“Cada vida protegida é uma vitória coletiva. Estamos construindo uma rede forte, integrada e comprometida em garantir que nossas mulheres vivam com dignidade, segurança e esperança”, reforçou Barbosa.

Para 2026, o Grupo de Trabalho projeta ampliar o uso de tornozeleiras eletrônicas e implantar unidades móveis de atendimento especializado em regiões de difícil acesso. O objetivo é consolidar políticas públicas permanentes, capazes de romper o ciclo da violência e fortalecer a autonomia das mulheres, transformando o Estado em referência nacional no tema.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

MS busca investimentos ambientais com empresários de Singapura

Obra

Aquidauanense lança biografia de juiz que venceu o abandono

Política

Deputados aprovam lei para proteção de crianças sem registro paterno

Lei Maria da Penha completa 19 anos e é destaque na ALEMS

Pediatras pedem aprovação de lei com licença-paternidade de 1 mês

Ladário aprova lei para trazer Justiça Restaurativa às escolas municipais

Agenda

Barbosinha participa do Fórum Nacional de Governadores em Belém

Publicidade

Política

Anastácio leva Festa da Farinha à Jornada do Patrimônio 2025

ÚLTIMAS

Cidades

Aquidauana enfrenta calor de até 36°C e baixa umidade até segunda-feira

A umidade relativa do ar segue baixa, entre 8% e 20%, patamar considerado de alerta pela Organização Mundial da Saúde

Polícia

Padrasto é preso por estupro de criança de 7 anos em Campo Grande

Crimes foram cometidos por dois anos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo