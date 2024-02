Mato Grosso do Sul já emitiu mais de 14 mil novos RG

Agendamento é feito on-line / Divulgação

O prazo de validade da CIN varia conforme faixa etária, sendo que de 0 a 12 anos – a validade é de 5 anos; de 12 a 60 – a validade é de 10 anos; a partir de 60 anos – a validade é indeterminada.

Como solicitar o novo RG

O processo para obter a nova Carteira de Identidade permanece inalterado, ou seja, tendo em mãos a certidão de nascimento ou casamento e o o CPF, os interessados precisam realizar o agendamento no endereço eletrônico http://servicos.sejusp.ms.gov.br.

Existem alguns documentos opcionais que podem ser apresentados no ato do atendimento, para que a numeração conste no novo RG, são eles: Certidão de Naturalização, NIS, PIS, PASEP, informações sobre o tipo sanguíneo, título de eleitor, entre outros.

A Carteira Nacional de Identidade será disponibilizada ao cidadão tanto em formato físico como digital, com acesso através do aplicativo Gov.br.

De acordo com o Coordenador-Geral de Perícias de Mato Grosso do Sul, José de Anchiêta Souza Silva, o novo RG está sendo emitido em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, sendo que há diariamente uma média de 1.029 pessoas agendadas diariamente. “A população pode ficar tranquila quanto ao processo de emissão, pois estamos nos desdobrando para realizar um serviço de excelência e atender a todos", pontua.

Casos em que a pessoa precisa da carteira de identidade com urgência e por algum motivo não consegue realizar o agendamento, basta procurar um Posto de Identificação e comprovar a real necessidade do documento.