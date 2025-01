Mauro do Atlântico mantém secretários do alto escalão de Odilon

Secretários foram mantidos na gestão pelo atual prefeito / Divulgação, Prefeitura de Aquidauana

O prefeito de Aquidauana, Mauro Luiz Batista, mais conhecido como Mauro do Atlântico (PSDB), manteve seis secretários do alto escalão que eram do time do ex-prefeito Odilon Ribeiro.

As nomeações foram publicadas em Diário Oficial na segunda-feira (6).

Saiba quem fica na Prefeitura de Aquidauana

Ronaldo Ângelo de Almeida continua como secretário municipal de Planejamento e Urbanismo. Cipriano Mendes da Costa dará continuidade na Secretaria Municipal de Produção.

Wanderley dos Santos Mariano foi mantido no cargo de secretário de Meio Ambiente, assim como Marluce Martins Garcia Luglio, como secretária de Administração.

Outro secretário mantido no cargo é Márcio de Barros Albuquerque, na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais.

A procuradora-geral do município nomeada é Catharine Marques Macedo, ou seja, ela também dará continuidade ao trabalho desenvolvido desde outubro do ano passado.

Yossef Saliba continua como secretário municipal de Cultura. Já Ernandes Peixoto continua à frente da pasta de Finanças.

Na Secretaria de Saúde, permanece Sandra Maria Santos Calonga. Cleriton Alvarenga Ferreira fica na pasta da Assistência Social.

Confira as novidades na nova gestão municipal de Aquidauana

Na educação, o prefeito exonerou Luzia Eliete Flores Louveira da Cunha e nomeou a vereadora Wilsandra Aparecida de Lima Beda. A professora Wil, como é conhecida na cidade, foi a segunda candidata mais votada do município, com 1.189 votos, nas eleições do ano passado.

Veja quem ficou no segundo escalão da prefeitura de Aquidauana

Já no segundo escalão, também foram mantidos servidores da gestão passada.

Flávio Gomes da Silva Filho foi mantido como Diretor Executivo do Departamento de Trânsito. Rosileny Ribeiro Leite é diretora-executiva da Agência de Comunicação.

Wellington Moresco fica no cargo de Diretor Executivo da Fundação do Desporto do Município de Aquidauana (FEMA).