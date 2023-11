Mauro do Atlântico se filia ao PSDB com a presença de Reinaldo Azambuja

Ato de filiação de Mauro do Atlântico ao PSDB / Ronald Regis / O Pantaneiro

Ex-presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, Mauro do Atlântico se filiou ao PSDB na noite de segunda-feira (20), com a presença de grandes líderes políticos, dentre eles, o ex-governador Reinaldo Azambuja.

Mauro do Atlântico é empresário da cidade, ex-presidente da Câmara e Secretário de Educação. A filiação aconteceu no Clube Arpa, com a presença de autoridades e da população.

Clube Arpa recebeu a reunião partidária - Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

Mauro afirmou ao O Pantaneiro que foi muito bem acolhido pelo partido. "Espero poder continuar trabalhando por Aquidauana agora no PSDB, fazendo o melhor pela cidade, e junto com o MDB uma grande aliança com o prefeito Odilon Ribeiro".

Segundo Azambuja, filiar o Mauro e inúmeras outras pessoas é fortalecer outras instâncias do PSDB. "Eu entendo a política como uma soma de esforços e durante os 8 anos o Odilon fez um grande trabalho e o Mauro vem para somar, multiplicar o partido em Aquidauana".

O ex-governador Reinaldo Azambuja concedeu uma entrevista ao O Pantaneiro, acompanhado por Mauro do Atlântico - Rhobson Lima / Jornal O Pantaneiro

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, esteve presente na filiação. "O mais importante é manter o time e trazer mais lideranças e escolher uma boa pessoa para dar continuidade ao nosso trabalho".

Conforme a deputada estadual Mara Caseiro, a filiação foi um grande momento. "Estamos filiando uma grande liderança e fortalecer o grupo do PSDB em Aquidauana".

Já o deputado federal Dagoberto Nogueira, o Mauro, foi uma pessoa que o prefeito Odilon preparou para ser prefeito. "Tem que seguir a administração do Odilon que foi fértil tanto na área social e cultural. É preciso deixar Aquidauana nas mãos de quem conhece a cidade".

O prefeito Odilon Ribeiro discursou durante a reunião do PSDB - Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

O vereador de Aquidauana, Wezer Lucarelli, líder do presidente da Câmara Municipal, a filiação do Mauro é mais um passo do PSDB. "O partido é desejado, chegou e construiu o momento de ser hm partido forte tanto a nível nacional e estadual".